Стало известно, почему почти все российские фильмы остаются в минусе

12 апреля 2026, 10:41

Продюсер Кудряшов: без субсидий государства российское кино не окупается

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов сообщил, что почти все российские фильмы остаются убыточными без государственной поддержки. Его слова передаёт ТАСС.





Кудряшов выразил мнение: государственную модель поддержки кино нужно менять, потому что субсидии не должны содержать кинопроизводство на постоянной основе, а только стимулировать его развитие.

«Если отбросить субсидии государственные и представить, что фильмы создаются напрямую продюсерами как коммерческая единица, то у нас все фильмы практически, кроме «Чебурашки», оказываются в минусе», — отметил Филипп.

«Чебурашка» — это единственный проект с начала года, который хоть как-то вышел в плюс», — сказал Кудряшов.