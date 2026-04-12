Стало известно, почему почти все российские фильмы остаются в минусе

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов сообщил, что почти все российские фильмы остаются убыточными без государственной поддержки. Его слова передаёт ТАСС.



Кудряшов выразил мнение: государственную модель поддержки кино нужно менять, потому что субсидии не должны содержать кинопроизводство на постоянной основе, а только стимулировать его развитие.

«Если отбросить субсидии государственные и представить, что фильмы создаются напрямую продюсерами как коммерческая единица, то у нас все фильмы практически, кроме «Чебурашки», оказываются в минусе», — отметил Филипп.
При этом продюсер сообщил, что высокие кассовые сборы не гарантируют фильмам окупаемости. Он добавил: на этом фоне прибыльными остаются единичные проекты.
«Чебурашка» — это единственный проект с начала года, который хоть как-то вышел в плюс», — сказал Кудряшов.
Ольга Щелокова

