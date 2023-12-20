Этой зимой пройдёт 10 тыс мероприятий проекта «Зима в Подмосковье»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдёт более 10 тыс культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Каждая территория в рамках проекта «Зима в Подмосковье» готовит свою программу. Уже полным ходом идут новогодние ёлки, утренники и представления для наших ребят. Важно особое внимание в этом году уделить семьям участников СВО. Каждую зиму на каникулы в Подмосковье приезжает много гостей. В этом году ждем порядка 5 млн. Уже сейчас наши загородные отели, базы отдыха забронированы почти на 100%. На всех территориях работают катки, проходят ярмарки, праздничные мероприятия в парках, лесопарках, на площадях. Некоторые ЖК организуют праздники во дворах», – рассказал глава региона.В городских округах в единой стилистике оформлено более 1,2 тыс объектов. Это кафе, ярмарочные павильоны, ёлочные базары, горнолыжные клубы, лыжни, катки. На территории всех 57 городских округов Московской области установили и зажгли почти 600 новогодних ёлок. Открыты для посещения все 18 горнолыжных курортов Подмосковья.
Более 600 мероприятий пройдут в подмосковных парках. Каждый из них подготовил дополнительные точки досуга и притяжения. Это 45 резиденций и 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние ёлки, 89 зимних фотозон, 70 зон тёплого очага, 24 новогодние ярмарки, более 60 горок.
В нынешнем зимнем сезоне свыше 30 парков включили в новогоднее оформление элементы Культурного кода своих городских округов. Так, ёлку в парке Сестрорецкий в Клину украсили щелкунчиками, а в Раменском городском парке – игрушками с гжельской росписью. В резиденции Деда Мороза в парке Мира в Мытищах разместили жостовские подносы, а в парке «Пегас в Егорьевске организовали фотозону с персонажами книг Эдуарда Успенского.
Актуальная информация обо всех событиях, мероприятиях и локациях проекта «Зима в Подмосковье» ежедневно размещается на главном информационном туристическом портале Подмосковья.
Читайте также:
У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»
Ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тыс зрителей
В Королёве открыли первый в зимнем сезоне подмосковный ёлочный базар
Лора Луганская