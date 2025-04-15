Африканский актер и режиссер Жозе Плива скончался за пять дней до своего 59-летия

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Ушел из жизни Жозе Плива, африканский актер, поэт и деятель театра, режиссер, писатель и драматург, лауреат премии Французской академии для молодых авторов, сообщила газета La Nouvelle Tribune, ссылаясь на источники.
Отмечалось, что Жозе Плива скончался 12 апреля в Майами, США. Иные детали авторы материала не приводят.
Режиссер появился на свет в 1966 году в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина.
Критики говорили, что Жозе Плива являлся одним из наиболее успешных современных франкоязычных драматургов.
Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.
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Режиссер появился на свет в 1966 году в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина.
«Его творчество отличается высочайшим художественным уровнем и внесло серьезный вклад в африканскую, европейскую, американскую и карибскую культуру», — отмечалось в некрологе.
Критики говорили, что Жозе Плива являлся одним из наиболее успешных современных франкоязычных драматургов.
Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.
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Ольга Енгалычева