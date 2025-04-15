Умерла актриса из фильма «Ретро втроем» Татьяна Вилькина

Татьяна Вилькина (Фото: кадр из фильма «Ретро втроем»)
От острой сердечной недостаточности на 52 году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что Вилькина умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.
Актриса являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она снималась в таких фильмах, как «Ретро вдвоем», «Тартюф», а еще стала режиссером и автором сценария ряда документальных лент.
Ольга Широкина и Александр Вилькин поженились в 1972 году. 9 декабря 1973-го у них родилась дочь Татьяна. Возлюбленные воспитали сына Антона, который стал актером театра, кино и дубляжа.
Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.
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Актриса являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она снималась в таких фильмах, как «Ретро вдвоем», «Тартюф», а еще стала режиссером и автором сценария ряда документальных лент.
Ольга Широкина и Александр Вилькин поженились в 1972 году. 9 декабря 1973-го у них родилась дочь Татьяна. Возлюбленные воспитали сына Антона, который стал актером театра, кино и дубляжа.
Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.
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Ольга Енгалычева