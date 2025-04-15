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Умерла актриса из фильма «Ретро втроем» Татьяна Вилькина

SHOT: скончалась 51-летняя актриса Татьяна Вилькина
Татьяна Вилькина (Фото: кадр из фильма «Ретро втроем»)

Татьяна Вилькина (Фото: кадр из фильма «Ретро втроем»)

От острой сердечной недостаточности на 52 году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что Вилькина умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Актриса являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она снималась в таких фильмах, как «Ретро вдвоем», «Тартюф», а еще стала режиссером и автором сценария ряда документальных лент.

Ольга Широкина и Александр Вилькин поженились в 1972 году. 9 декабря 1973-го у них родилась дочь Татьяна. Возлюбленные воспитали сына Антона, который стал актером театра, кино и дубляжа.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#актриса
#смерть
#фильм
#кино
Африканский актер и режиссер Жозе Плива скончался за пять дней до своего 59-летия
Умер африканский режиссер Жозе Плива
15 апреля 2025, 14:36

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Ушел из жизни Жозе Плива, африканский актер, поэт и деятель театра, режиссер, писатель и драматург, лауреат премии Французской академии для молодых авторов, сообщила газета La Nouvelle Tribune, ссылаясь на источники.
Отмечалось, что Жозе Плива скончался 12 апреля в Майами, США. Иные детали авторы материала не приводят.

Режиссер появился на свет в 1966 году в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина.

«Его творчество отличается высочайшим художественным уровнем и внесло серьезный вклад в африканскую, европейскую, американскую и карибскую культуру», — отмечалось в некрологе.

Критики говорили, что Жозе Плива являлся одним из наиболее успешных современных франкоязычных драматургов.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#африка
#творчество
#режиссёр
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Скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали»
Ушел из жизни режиссер Александр Муратов
15 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/ jorgeantonio

Режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на 90-м году жизни, сообщил журнал The Voice со ссылкой на близких покойного.
Родственники Муратова поделились, что режиссер ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве.

«Прощание с Александром Игоревичем состоится в четверг, 17 апреля в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве», — отметили родные Александра.

Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

Александр Муратов появился на свет 21 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, трудился на ЦКДЮШ имени М. Горького, Одесской киностудии, Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

В студенческие годы Муратов встретился с Кирой, которая после заключения брака взяла его фамилию. В 1964 году возлюбленные вместе сняли картину «Наш честный хлеб». У супругов появилась дочь Марианна. Однако она погибла. После этого, в 70-е режиссеры развелись.

Кира Георгиевна сняла ряд известных фильмов, среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». Ее вторым супругом был художник-постановщик и соавтор сценариев Евгений Голубенко. Муратова ушла из жизни в июне 2018 года.

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#смерть
#брак
#развод
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Ушел из жизни актер Владимир Алферов, снявшийся в «Солнечном ударе» Михалкова
Умер актер Владимир Алферов
10 апреля 2025, 14:30

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)

На 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов, исполнивший роль белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», отметка о его смерти появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».
Алферов ушел из жизни 13 марта, но информация о его смерти появилась лишь сегодня.

Артист руководил театром-студией «На Дворянской», а еще являлся автором и наставником в проекте «Одесская Киноакадемия».

Актер появился на свет 29 мая 1966 года. В 1993-м он стал выпускником ЛГИТМиКа. На экране Алферов дебютировал в 2013 году в сериале «Спецотряд «Шторм»», до этого преподавал и создал свою актерскую систему.

Публика помнит Алферова по роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист участвовал в съемках фильма «Сын за отца» и картины «Черные кошки».

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк.

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Скончался 70-летний барабанщик групп Blondie и Ramones Клем Берк
07 апреля 2025, 21:46

Клем Берк (Фото: Инстаграм* @clem.burke)

На 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк. Информация об этом появилась в соцсетях группы Blondie. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.
«Он был не просто барабанщиком, он был сердцебиением Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо своей музыкальности, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и за её пределами», — отмечалось в публикации.

Почти с самого основания группы, с 1975 года, Клем Берк играл с Blondie. Через восемь лет коллектив распался, и воссоединился лишь в 1997-м.

Клем сотрудничал с многими культовыми артистами, в том числе с Бобом Диланом, Джоан Джетт, панк-рок-группой Ramones, музыкальным коллективом The Go-Go's и другими.

«Когда мы переживаем эту глубокую утрату, мы просим о конфиденциальности в это трудное время», — добавили в посте.

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#актёр
#рок
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Звезда сериала «Деннис-мучитель» Джей Норт ушел из жизни в возрасте 73 лет
07 апреля 2025, 21:45

Джей Норт (Фото: кадр из сериала «Деннис-мучитель»)

Американский актер Джей Норт, сыгравший Денниса-мучителя в классическом одноименном сериале, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила писательница Лори Джейкобсон на своей странице в соцсети.
Отмечалось, что он ушел из жизни у себя дома — Норт долгое время боролся с раком толстой кишки.

Джейкобсон подчеркнула, что актер прошел трудный путь в Голливуде, однако Норт не позволил неудачам определить его жизнь.

Джей Норт появился на свет 3 августа 1951 года в Калифорнии. В семилетнем возрасте он активно развивал свою карьеру. Огромное количество зрителей знает артиста по роли добродушного, но озорного Денниса Митчелла в ситкоме CBS «Деннис-мучитель».

В подростковом возрасте Норт снялся в картинах «Зебра на кухне» и «Майя». Когда артист вырос, то начал озвучивать мультсериалы и консультировать детей-актеров, основываясь на своем опыте.

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#смерть
#актёр
#артист
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