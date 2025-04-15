МХТ снял с репертуара спектакль Константина Богомолова «Карамазовы»

Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В МХТ им. А.П. Чехова сняли с репертуара спектакль «Карамазовы» Константина Богомолова. В последний раз постановку сыграли 11 апреля.
Театр получил множество вопросов от зрителей о судьбе «Карамазовых». После этого на официальной странице МХТ во Вконтакте появился пост с ответом.
Напомним, что режиссёр, известный необычным взглядом на театральные постановки, «осовременил» роман Федора Достоевского. Спектакль шёл пять часов с двумя антрактами. В нём были задействованы Филипп Янковский, Дарья Мороз, Марина Зудина и другие артисты.
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«История одного из самых значимых спектаклей Константина Богомолова и современного МХТ, начатая в 2013 году, завершилась. Спектакль снят с репертуара по просьбе режиссёра», – написала пресс-служба театра.МХТ выразил благодарность создателям, участникам и поклонникам спектакля. В театре добавили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызвала яркую полемику. Спектакль «Карамазовы» в постановке Богомолова стал важной вехой в истории театра.
Напомним, что режиссёр, известный необычным взглядом на театральные постановки, «осовременил» роман Федора Достоевского. Спектакль шёл пять часов с двумя антрактами. В нём были задействованы Филипп Янковский, Дарья Мороз, Марина Зудина и другие артисты.
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Анастасия Чинкова