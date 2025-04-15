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МХТ снял с репертуара спектакль Константина Богомолова «Карамазовы»

Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В МХТ им. А.П. Чехова сняли с репертуара спектакль «Карамазовы» Константина Богомолова. В последний раз постановку сыграли 11 апреля.
Театр получил множество вопросов от зрителей о судьбе «Карамазовых». После этого на официальной странице МХТ во Вконтакте появился пост с ответом.

«История одного из самых значимых спектаклей Константина Богомолова и современного МХТ, начатая в 2013 году, завершилась. Спектакль снят с репертуара по просьбе режиссёра», – написала пресс-служба театра.
МХТ выразил благодарность создателям, участникам и поклонникам спектакля. В театре добавили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызвала яркую полемику. Спектакль «Карамазовы» в постановке Богомолова стал важной вехой в истории театра.

Напомним, что режиссёр, известный необычным взглядом на театральные постановки, «осовременил» роман Федора Достоевского. Спектакль шёл пять часов с двумя антрактами. В нём были задействованы Филипп Янковский, Дарья Мороз, Марина Зудина и другие артисты.

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Умерла актриса из фильма «Ретро втроем» Татьяна Вилькина
SHOT: скончалась 51-летняя актриса Татьяна Вилькина
15 апреля 2025, 15:26

Татьяна Вилькина (Фото: кадр из фильма «Ретро втроем»)

От острой сердечной недостаточности на 52 году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что Вилькина умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Актриса являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она снималась в таких фильмах, как «Ретро вдвоем», «Тартюф», а еще стала режиссером и автором сценария ряда документальных лент.

Ольга Широкина и Александр Вилькин поженились в 1972 году. 9 декабря 1973-го у них родилась дочь Татьяна. Возлюбленные воспитали сына Антона, который стал актером театра, кино и дубляжа.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#актриса
#смерть
#фильм
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Африканский актер и режиссер Жозе Плива скончался за пять дней до своего 59-летия
Умер африканский режиссер Жозе Плива
15 апреля 2025, 14:36

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Ушел из жизни Жозе Плива, африканский актер, поэт и деятель театра, режиссер, писатель и драматург, лауреат премии Французской академии для молодых авторов, сообщила газета La Nouvelle Tribune, ссылаясь на источники.
Отмечалось, что Жозе Плива скончался 12 апреля в Майами, США. Иные детали авторы материала не приводят.

Режиссер появился на свет в 1966 году в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина.

«Его творчество отличается высочайшим художественным уровнем и внесло серьезный вклад в африканскую, европейскую, американскую и карибскую культуру», — отмечалось в некрологе.

Критики говорили, что Жозе Плива являлся одним из наиболее успешных современных франкоязычных драматургов.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#смерть
#африка
#творчество
#режиссёр
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Скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали»
Ушел из жизни режиссер Александр Муратов
15 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/ jorgeantonio

Режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на 90-м году жизни, сообщил журнал The Voice со ссылкой на близких покойного.
Родственники Муратова поделились, что режиссер ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве.

«Прощание с Александром Игоревичем состоится в четверг, 17 апреля в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве», — отметили родные Александра.

Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

Александр Муратов появился на свет 21 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, трудился на ЦКДЮШ имени М. Горького, Одесской киностудии, Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

В студенческие годы Муратов встретился с Кирой, которая после заключения брака взяла его фамилию. В 1964 году возлюбленные вместе сняли картину «Наш честный хлеб». У супругов появилась дочь Марианна. Однако она погибла. После этого, в 70-е режиссеры развелись.

Кира Георгиевна сняла ряд известных фильмов, среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». Ее вторым супругом был художник-постановщик и соавтор сценариев Евгений Голубенко. Муратова ушла из жизни в июне 2018 года.

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#режиссёр
#смерть
#брак
#развод
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Ушел из жизни актер Владимир Алферов, снявшийся в «Солнечном ударе» Михалкова
Умер актер Владимир Алферов
10 апреля 2025, 14:30

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)

На 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов, исполнивший роль белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», отметка о его смерти появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».
Алферов ушел из жизни 13 марта, но информация о его смерти появилась лишь сегодня.

Артист руководил театром-студией «На Дворянской», а еще являлся автором и наставником в проекте «Одесская Киноакадемия».

Актер появился на свет 29 мая 1966 года. В 1993-м он стал выпускником ЛГИТМиКа. На экране Алферов дебютировал в 2013 году в сериале «Спецотряд «Шторм»», до этого преподавал и создал свою актерскую систему.

Публика помнит Алферова по роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист участвовал в съемках фильма «Сын за отца» и картины «Черные кошки».

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк.

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#смерть
#актёр
#артист
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Скончался 70-летний барабанщик групп Blondie и Ramones Клем Берк
07 апреля 2025, 21:46

Клем Берк (Фото: Инстаграм* @clem.burke)

На 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк. Информация об этом появилась в соцсетях группы Blondie. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.
«Он был не просто барабанщиком, он был сердцебиением Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо своей музыкальности, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и за её пределами», — отмечалось в публикации.

Почти с самого основания группы, с 1975 года, Клем Берк играл с Blondie. Через восемь лет коллектив распался, и воссоединился лишь в 1997-м.

Клем сотрудничал с многими культовыми артистами, в том числе с Бобом Диланом, Джоан Джетт, панк-рок-группой Ramones, музыкальным коллективом The Go-Go's и другими.

«Когда мы переживаем эту глубокую утрату, мы просим о конфиденциальности в это трудное время», — добавили в посте.

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#актёр
#рок
#музыкант
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