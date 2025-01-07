Рефлексия, мечта, визуализация: как грамотно распланировать новый год

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С наступлением нового года мы начинаем ставить новые цели и пытаться их достичь. О том, как правильно распланировать наступивший год и сформулировать задачи, чтобы задуманное осуществилось, рассказала «Радио 1» психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
Перед тем, как построить планы в новом году, необходимо «отрефлексировать» опыт, который мы получили в прошлом году, сделать выводы, для чего нужен был этот год, что мы можем перенять, а что сделать по-другому в новом году.
Позитивные моменты, которые произошли в ушедшем году, лучше визуализировать, например: распечатать картинки, сделать мудборт или какую-то доску настроения, или доску своих достижений по итогам прошлого года, отметила Бабайкина. Также можно выписать плюсы и минусы минувшего года, и представить, как минусы превратить в плюсы уже в наступившем году.
Как рассказала Бабайкина, большие цели нужно делить на маленькие, но перед этим помечтайте, кем вы себя видите, где вы хотите оказаться через 5, 10, 20 лет, определите свои приоритеты.
И когда вы представили свои «долгосрочные» мечты, делайте уже сейчас маленькие шаги, чтобы воплотить их в жизнь.
Психолог советует строить планы в разных сферах жизни: в семье, в карьере, бизнесе.
По её мнению, стоить составить план на ближайшие три недели, чтобы к концу января уже достичь каких-то целей, которые подстегнут вас к новым свершениям.
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«Сейчас новогодние каникулы, и как раз у нас достаточно времени, чтобы подвести итоги прошлого года. Желательно не просто перечислить, что не получилось. <…> Здорово, если мы пройдёмся по всем этапам нашего года, посмотрим, что хорошего было в нашем году», — сообщила эксперт.
Позитивные моменты, которые произошли в ушедшем году, лучше визуализировать, например: распечатать картинки, сделать мудборт или какую-то доску настроения, или доску своих достижений по итогам прошлого года, отметила Бабайкина. Также можно выписать плюсы и минусы минувшего года, и представить, как минусы превратить в плюсы уже в наступившем году.
«Можно даже это сделать всей семьёй, можно сделать это с друзьями, да, можно это сделать в сообществе коллег», — считает собеседница «Радио 1».По её словам, мы обычно ругаем себя за негативный опыт, однако любой такой опыт нужно воспринимать в положительном ключе.
«Любой негативный опыт в нашей жизни для чего-то нам нужен. Но часто мы просто не проводим этот анализ, и иногда, вот вспомните: ох, а лет пять назад, вот если бы меня не уволили, я бы сейчас свой бизнес не открыл, не открыла, и да, это не простимулировало бы к росту», — подчеркнула психолог.
Сначала помечтайте, потом планируйте
Как рассказала Бабайкина, большие цели нужно делить на маленькие, но перед этим помечтайте, кем вы себя видите, где вы хотите оказаться через 5, 10, 20 лет, определите свои приоритеты.
«Мы обязательно разделяем большие цели на маленькие, только так мы можем их достичь. Но чтобы понять, куда я хочу, в этот момент я предлагаю людям задуматься не одним годом, а всё-таки чуть-чуть побольше, чуть-чуть подальше, определить свои большие цели, чтобы не завязнуть в рутине», — отметила эксперт.
И когда вы представили свои «долгосрочные» мечты, делайте уже сейчас маленькие шаги, чтобы воплотить их в жизнь.
«В этом году у меня не получится, хочу через 5 лет этого, тогда что мне важно сделать в этом году, чтобы через 5 лет это исполнить? Да, какое количество денег заработать или отложить, может быть, уже присмотреть участок… — то есть что-то такое, какие шаги, хотя бы маленькие, я могу уже начать делать», — привела пример Бабайкина.
Психолог советует строить планы в разных сферах жизни: в семье, в карьере, бизнесе.
По её мнению, стоить составить план на ближайшие три недели, чтобы к концу января уже достичь каких-то целей, которые подстегнут вас к новым свершениям.
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Анастасия Ларина