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Рефлексия, мечта, визуализация: как грамотно распланировать новый год

Психолог Бабайкина: посмотрите на старый год сквозь призму положительного опыта
Фото: iStock/LanaSweet

Фото: iStock/LanaSweet

С наступлением нового года мы начинаем ставить новые цели и пытаться их достичь. О том, как правильно распланировать наступивший год и сформулировать задачи, чтобы задуманное осуществилось, рассказала «Радио 1» психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
Перед тем, как построить планы в новом году, необходимо «отрефлексировать» опыт, который мы получили в прошлом году, сделать выводы, для чего нужен был этот год, что мы можем перенять, а что сделать по-другому в новом году.
«Сейчас новогодние каникулы, и как раз у нас достаточно времени, чтобы подвести итоги прошлого года. Желательно не просто перечислить, что не получилось. <…> Здорово, если мы пройдёмся по всем этапам нашего года, посмотрим, что хорошего было в нашем году», — сообщила эксперт.


Позитивные моменты, которые произошли в ушедшем году, лучше визуализировать, например: распечатать картинки, сделать мудборт или какую-то доску настроения, или доску своих достижений по итогам прошлого года, отметила Бабайкина. Также можно выписать плюсы и минусы минувшего года, и представить, как минусы превратить в плюсы уже в наступившем году.
«Можно даже это сделать всей семьёй, можно сделать это с друзьями, да, можно это сделать в сообществе коллег», — считает собеседница «Радио 1».
По её словам, мы обычно ругаем себя за негативный опыт, однако любой такой опыт нужно воспринимать в положительном ключе.
«Любой негативный опыт в нашей жизни для чего-то нам нужен. Но часто мы просто не проводим этот анализ, и иногда, вот вспомните: ох, а лет пять назад, вот если бы меня не уволили, я бы сейчас свой бизнес не открыл, не открыла, и да, это не простимулировало бы к росту», — подчеркнула психолог.


Сначала помечтайте, потом планируйте


Как рассказала Бабайкина, большие цели нужно делить на маленькие, но перед этим помечтайте, кем вы себя видите, где вы хотите оказаться через 5, 10, 20 лет, определите свои приоритеты.

«Мы обязательно разделяем большие цели на маленькие, только так мы можем их достичь. Но чтобы понять, куда я хочу, в этот момент я предлагаю людям задуматься не одним годом, а всё-таки чуть-чуть побольше, чуть-чуть подальше, определить свои большие цели, чтобы не завязнуть в рутине», — отметила эксперт.

И когда вы представили свои «долгосрочные» мечты, делайте уже сейчас маленькие шаги, чтобы воплотить их в жизнь.

«В этом году у меня не получится, хочу через 5 лет этого, тогда что мне важно сделать в этом году, чтобы через 5 лет это исполнить? Да, какое количество денег заработать или отложить, может быть, уже присмотреть участок… — то есть что-то такое, какие шаги, хотя бы маленькие, я могу уже начать делать», — привела пример Бабайкина.

Психолог советует строить планы в разных сферах жизни: в семье, в карьере, бизнесе.

По её мнению, стоить составить план на ближайшие три недели, чтобы к концу января уже достичь каких-то целей, которые подстегнут вас к новым свершениям.

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#радио 1
#психолог
#эксперт
#план
#новогодние новый год
В Госдуме рассказали о переходе вузов на новый уровень высшего образования
Мажуга: вузы переходят на новый уровень высшего образования по поручению Путина
07 января 2025, 13:13

Фото: istockphoto/SeventyFour

На новую систему высшего образования перейдут российские вузы с сентября 2026 года по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом журналистам RT рассказал первый зампред образовательного комитета Госдумы Александр Мажуга.
«Действительно, по поручению президента наши университеты переходят на новый уровень высшего образования», — сказал парламентарий.
Он добавил, что сегодняшние студенты «спокойно» закончат программу, на которую поступили.

«В законодательство будет внесено изменение, которое приравняет дипломы, полученные по «старой» системе к новой. Никаких проблем нет», — резюмировал зампред.
Перед этим сообщалось об ужесточении правил поступления в вузы после окончания ссуза.

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#мир
#россия
#образование
#вузы
#университет
#госдума
#новости
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Стилист Скороходова перечислила главные обувные тренды 2025 года
Стилист Скороходова: в 2025 году популярна обувь с открытым носом
07 января 2025, 12:06

Фото: iStock/Kostikova

2025 год принес с собой новые тренды в текстильном и обувном направлениях.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала о трендовых в 2025 году обувных моделях.

  • Обувь на платформе: например, черные ботинки с черной платформой. Однако к весне ситуация изменится, в моду войдут контрастные сочетания: черные ботинки с яркой синей или красной подошвой.
  • Обувь на плоской подошве: кроссовки, сандалии, балетки Мэри Джейн, сапоги. Весной и летом особенно в моде будут гладиаторские сандалии, которые добавят шарма и не будут деформировать силуэт ноги.

Фото: iStock/Tatiana

  • Обувь на тонком каблуке: выбирать что-то среднее между шпилькой и средней толщиной каблука. Это добавит элегантности.
  • Обувь с открытым носом: и босоножки, и сабо, и ботильоны. Открытый нос — это направление ретро-стиля, поэтому весь образ должен быть ретро.

Фото: iStock/Vadym Terelyuk

  • Массивные ботфорты: ботфорты-трубы, прямые ботфорты или так называемые рыбацкие ботфорты, то есть с ультраширокой и свободной зоной в районе икры и выше. Оттенки рекомендую выбирать более сдержанные, например, лаковая кожа, которая будет заменять яркий цвет необычной фактурой.
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#обувь
#кожа
#стилист
#мода
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SCMP: Китай создал атомные часы, способные изменить характер будущих войн
07 января 2025, 10:57

Фото: iStock/adiekoetter

Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн», пишет газета South China Morning Post.
Цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 можно поместить на военный грузовик и осуществлять длительную транспортировку в суровых условиях. При этом они смогут сохранить точность, демонстрируя неопределенность хронометража менее квадриллионной доли секунды.

До этого считалось невозможным создать атомные часы с такой высокой точностью, так как они должны были находиться в помещениях, защищенных от влияния окружающей среды.

Атомные часы — это прибор для измерения времени, в котором используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул. Стоит отметить, что высокоточная система хронометража является основой современной войны.

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#прибор
#китай
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Мощное наводнение затопило священную Мекку в Саудовской Аравии
07 января 2025, 10:36

Фото: iStock/Mrkit99

Мощные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в Мекке целые кварталы частично оказались затоплены из-за проливных дождей. Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и Джидде.



Согласно информации канала, вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам.

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#ученые
#вода
#наводнение
#служба
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Фольклорист рассказал про таинство традиционного рождественского блюда россиян
Фольклорист Петров: кутья в Рождество — символ новой жизни
07 января 2025, 09:43

Фото: iStock/tashka2000

Рождество — праздник, без которого зимние выходные не представляются. Кутья — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов и других добавок является традиционным рождественским блюдом.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал, почему это блюдо считается символом Рождества.

«Каша из зерен, перемолотых или цельных, подавалась в обряды перехода, то есть на похороны, на свадьбу и на всякие важные календарные праздники. Это символизировало переход на другой статус. Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — пояснил эксперт.
Фото: iStock/Angelika Mostova

По его словам, кутья в Рождество олицетворяет переход на другой уровень — это ритуальная христианская традиция.

«Когда зерно умирает, оно возрождается. Когда мы садим зерно в землю, оно становится новым побегом. И каша из зерен в этом смысле оказываются тем самым символом возрождения в новом году, в новой жизни», — объяснил фольклорист.

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#история
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#еда
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В МЧС России рассказали, какие животные служат в частях
В частях МЧС России служат более 300 котов и собак, есть белки, рыбки и черепахи
07 января 2025, 09:31

Фото: iStock/tashka2000

Более 300 котов и собак, а также белки, рыбки и черепахи служат в частях МЧС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики ведомства.
Уточняется, что основная задача животных заключается в том, чтобы дарить тепло и поддержку, а также помогать своим присутствием сотрудникам ведомства после тяжелых выездов.

Согласно информации МЧС РФ, добровольцы из отряда «Семенычи» каждый день заступают на службу вместе со спасателями. Данное подразделение назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сегодня в этом отряде есть различные животные.

А в День спасателя, который прошел 27 декабря, московского кота Толика наградили. Пушистый защитник получил погоны прапорщика.

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Россиян предупредили о дипфейк-звонках от мошенников
«Известия»: мошенники используют дипфейк-звонки от родственников
07 января 2025, 07:29

Фото: iStock/artoleshko

Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стали одним из самых опасных способов мошенничества. Об этом сообщили «Известия».
В прошлом году были зафиксированы десятки тысяч подобных звонков. Согласно информации источника, в этом году их число может многократно вырасти.

Уточняется, что злоумышленники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах. По мнению юриста Ольги Поповой, подобные звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, что может привести не только к противоправным действиям, но и эмоциональному истощению.

«Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — пояснила юрист.

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#юрист
#приложения
#звонок
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Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж
Депутат Кошелев: проект о выносе платы за ремонт в другой платеж доработают
07 января 2025, 05:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над доработкой законопроекта, который предложит выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Если инициатива будет принята, в платежных документах за ЖКХ могут появиться строки, указывающие на суммы, собранные с жильцов на текущий ремонт, задолженности, а также стоимость запланированных и выполненных работ.

Кошелев отметил, что текущая система, где расходы на содержание дома и текущий ремонт объединены в одну категорию, создает возможность для злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Новый подход позволит жильцам получить прозрачную информацию о тратах и обеспечить контроль над качеством ремонтных работ.

Также планируется обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах по текущему ремонту на ежеквартальной основе.

«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены», — пояснил Кошелев, говоря о необходимости изменений.
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Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования
Минобрнауки: вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
07 января 2025, 04:38

Фото: iStock/William_Potter

Российские университеты полностью перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.
Как уточнили в министерстве, переход на новую систему не затронет студентов, которые уже обучаются по действующим программам. Им будет предоставлена возможность завершить образование в рамках тех курсов, на которые они поступали ранее.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что 2025 год станет временем активной работы по внедрению новой модели высшего образования.

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#минобрнауки
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