Рефлексия, мечта, визуализация: как грамотно распланировать новый год

С наступлением нового года мы начинаем ставить новые цели и пытаться их достичь. О том, как правильно распланировать наступивший год и сформулировать задачи, чтобы задуманное осуществилось, рассказала «Радио 1» психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.