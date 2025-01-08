Эксперты рассказали, как быстро и аккуратно убрать новогоднюю ёлку

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Выбирая между искусственной и натуральной ёлкой на Новый год, многие россияне останавливаются на втором варианте. Живая ель — настоящий душистый символ новогодних праздников.
Как аккуратно убрать елку из квартиры, не усыпав всё жилище иголками, рассказала Общественная Служба Новостей.
Сначала нужно подготовить упаковку, это может быть большой пакет или ткань. Ветки лучше спилить ближе к стволу.
Можно воспользоваться пищевой пленкой и скотчем, обмотав дерево сверху вниз.
Убирать игрушки и гирлянды с елки следует на специальной подстилке из ткани или пленки.
После упаковки елки и ветвей нужно тщательно вымести хвою метлой или щеткой. Самые мелкие иголки удобно собирать скотчем. Пылесос для уборки иголок использовать не рекомендуется: они могут повредить устройство.
Упакованное дерево можно отдать на переработку, это поможет сохранить больше деревьев. Такие деревья перерабатывают в щепу, которая идет на производство мебели. Можно воспользоваться пунктом приема, собранные там старые ели измельчают и используют в качестве составной части удобрений, корма и присыпок для животных и как топливо для котельных.
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Сначала нужно подготовить упаковку, это может быть большой пакет или ткань. Ветки лучше спилить ближе к стволу.
Можно воспользоваться пищевой пленкой и скотчем, обмотав дерево сверху вниз.
Убирать игрушки и гирлянды с елки следует на специальной подстилке из ткани или пленки.
После упаковки елки и ветвей нужно тщательно вымести хвою метлой или щеткой. Самые мелкие иголки удобно собирать скотчем. Пылесос для уборки иголок использовать не рекомендуется: они могут повредить устройство.
Упакованное дерево можно отдать на переработку, это поможет сохранить больше деревьев. Такие деревья перерабатывают в щепу, которая идет на производство мебели. Можно воспользоваться пунктом приема, собранные там старые ели измельчают и используют в качестве составной части удобрений, корма и присыпок для животных и как топливо для котельных.
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Александр Бойцов