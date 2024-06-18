Юбилейный фестиваль «Серебристые облака» пройдёт в расширенном формате

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Кашире 28 июня стартует XV фестиваль «Серебристые облака». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит ежегодно с 2009-го в последнюю пятницу июня. Это самое благоприятное время для наблюдения за уникальным природным явлением – серебристыми облаками. Увидеть их можно в глубоких сумерках.
Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высоте 70-95 км. Они состоят из пылевых частиц, образованных при сгорании метеоров в атмосфере Земли и из мельчайших кристалликов льда.
Особая часть праздника – «Тротуарная астрономия». Она включает патрулирование серебристых облаков и наблюдение за ночным небом под руководством астронома.
В министерстве напомнили, что фестиваль стал лауреатом Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек».
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Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высоте 70-95 км. Они состоят из пылевых частиц, образованных при сгорании метеоров в атмосфере Земли и из мельчайших кристалликов льда.
«Юбилейный фестиваль решили провести в масштабном формате, сразу на двух площадках – в Каширском краеведческом музее и на обновлённой набережной Оки. Посетителей музея ждут экскурсия, круглый стол с участием астрономов, астрофизиков, специалистов музея космонавтики и практические занятия по астрономии», – отметили в пресс-службе.Праздничная программа на набережной включает тематическую ярмарку, творческие мастер-классы и квесты, угощение «Серебристым вареньем» от Трогательного музея из Ликино-Дулёва, беспроигрышную лотерею, концертную программу «Русские узоры», гала-концерт «В ожидании чуда» и многое другое.
Особая часть праздника – «Тротуарная астрономия». Она включает патрулирование серебристых облаков и наблюдение за ночным небом под руководством астронома.
В министерстве напомнили, что фестиваль стал лауреатом Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек».
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Лора Луганская