Жители Подмосковья могут принять участие в Фестивале «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ»

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Фестиваль «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ» проводится для объединения жителей разных стран и представителей разных этносов через идею общности фундаментальных критериев оценки личного счастья. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру».
В Фестивале могут участвовать все желающие в возрасте от 7 до 23 лет. Участие бесплатное, оно может быть как индивидуальным, так и коллективным. Конкурсные работы принимаются по восьми темам.
В рамках фестиваля будет проводится Всероссийская викторина «Счастье любить Родину», которая направлена на развитие творческого потенциала, профессиональных навыков и компетенций детей и молодежи в творческой деятельности.
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«Фестиваль — это возможность познакомиться с культурой участников через искусство. Мы верим, что это поможет нам лучше понимать друг друга и развивать межнациональную эмпатию.Ещё одна наша цель — культивировать идеи позитивного мышления. Мы хотим показать, что позитивный взгляд на жизнь помогает нам быть счастливее и успешнее. Фестиваль также способствует развитию творческой инициативы и эстетического вкуса. Мы поддерживаем совместное творчество, в том числе детско-родительское. Это помогает нам создавать что-то новое и интересное вместе», — поделились в пресс-службе.
В рамках фестиваля будет проводится Всероссийская викторина «Счастье любить Родину», которая направлена на развитие творческого потенциала, профессиональных навыков и компетенций детей и молодежи в творческой деятельности.
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Мира Полтева