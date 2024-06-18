В Серпухове открылась выставка живых бабочек

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Выставка живых бабочек проходит в Музейно-выставочном центре Серпухова, экспонаты здесь можно не только сфотографировать, но и взять в руки, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Экспозиция организована таким образом, что посетители могут увидеть, как бабочка появляется на свет из куколки и как кормится. Хрупких насекомых можно посадить себе на руку, чтобы сделать эффектное фото», — говорится в сообщении.В экспозицию входят также тематические картины малом и энтомологическая коллекция.
Выставка продолжит работать до 7 июля, возрастных ограничений нет.
Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б. Билеты можно приобрести в кассе музея или онлайн.
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