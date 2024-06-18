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В Серпухове открылась выставка живых бабочек

18 июня 2024, 11:54
Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

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Выставка живых бабочек проходит в Музейно-выставочном центре Серпухова, экспонаты здесь можно не только сфотографировать, но и взять в руки, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Экспозиция организована таким образом, что посетители могут увидеть, как бабочка появляется на свет из куколки и как кормится. Хрупких насекомых можно посадить себе на руку, чтобы сделать эффектное фото», — говорится в сообщении.
В экспозицию входят также тематические картины малом и энтомологическая коллекция.



Выставка продолжит работать до 7 июля, возрастных ограничений нет.

Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б. Билеты можно приобрести в кассе музея или онлайн.

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#серпухов
#музей
#выставка
#минкульттуризма мо
Жители Подмосковья могут принять участие в Фестивале «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ»
18 июня 2024, 11:39

Фото: istockphoto / TRAVELARIUM

Фестиваль «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ» проводится для объединения жителей разных стран и представителей разных этносов через идею общности фундаментальных критериев оценки личного счастья. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру».
В Фестивале могут участвовать все желающие в возрасте от 7 до 23 лет. Участие бесплатное, оно может быть как индивидуальным, так и коллективным. Конкурсные работы принимаются по восьми темам.

«Фестиваль — это возможность познакомиться с культурой участников через искусство. Мы верим, что это поможет нам лучше понимать друг друга и развивать межнациональную эмпатию.Ещё одна наша цель — культивировать идеи позитивного мышления. Мы хотим показать, что позитивный взгляд на жизнь помогает нам быть счастливее и успешнее. Фестиваль также способствует развитию творческой инициативы и эстетического вкуса. Мы поддерживаем совместное творчество, в том числе детско-родительское. Это помогает нам создавать что-то новое и интересное вместе», — поделились в пресс-службе.

В рамках фестиваля будет проводится Всероссийская викторина «Счастье любить Родину», которая направлена на развитие творческого потенциала, профессиональных навыков и компетенций детей и молодежи в творческой деятельности.

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#развитие
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На II фестивале «Город танцует в парках» побывали 78 тыс. человек
17 июня 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

297 танцевальных команд из 55 городских округов Подмосковья представили концертные программы в 30 местах на завершившемся очном этапе II Московского областного фестиваля «Город танцует в парках». Его посетили около 78 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В минувшие выходные концерты прошли в Щёлкове, Балашихе, Реутове Долгопрудном, Истре и Солнечногорске. На них побывали 19 тыс. зрителей.
«По результатам выступлений финалистами стали театр танца «Движение света» из Щёлкова; танцевальная студия Next Dance Family, команда Next Energy из Балашии; центр танцевальной культуры «Pro-движение» из Реутова; студия современного танца Play, команда Play Dance Studio из Долгопрудного; танцевальная студия Inside из Истры; студия хореографии Sky Dance, команда Skeem Snad из Клина и творческий коллектив «Акцент» из Солнечногорска», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Завершится фестиваль в сентябре станет гала-концертом с участием 40 команд-финалистов из 38 городских округов. На нём выберут лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию о фестивале современного танца можной найти на сайте, а также в танцевальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В Каширском округе прошёл День села

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В Ногинске впервые стартовал театральный фестиваль «Учитель и ученики»
#культура
#искусство
#минкульттуризма мо
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#московская область
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#парки
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В Каширском округе прошел День села
17 июня 2024, 12:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В каширском селе Ледово на площади танцуют и жители, и гости округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
День села отпраздновали в территориальном отделе Домнинский городского округа Кашира.

«На площади у Дома культуры провели мастер-классы по лепке из соленого теста, изготовлению картин из пластилина и другие. Здесь же можно было принять участие в эстафетах, сыграть в весёлый дартс или сфотографироваться у оригинально оформленных фотозон», — поделились в пресс-службе администрации.

Также на сцене выступали юные певцы и танцоры. Участники коллектива «Ассорти», создавая атмосферу праздника, танцевали прямо на площади перед Домом культуры.

Некоторые коллективы начали свои выступления, не дожидаясь ​выхода на сцену и радовали гостей прямо в кругу гостей.

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Фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове посетили 3,5 тысячи человек
17 июня 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Более 3,5 тысячи зрителей пришло на «Город танцует в парках» в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Десять танцевальных коллективов боролись за победу в конкурсе.

«Нам нравится бывать в Реутове, потому что очень уютный парк и площадка. Она как будто больше других точек приспособлена именно для нашего формата. Здесь есть амфитеатр, места, где люди могут не только стоять, но и сидеть. Когда весь этот портер заполняется, сразу же расстояние между сценой и зрителем минимизируется, и все пространство наполняется энергией праздника и танца», – подчеркнул Егор Дружинин.

В этом году победу в Реутове одержала команда от Центра танцевальной культуры «Pro-движение». Финал фестиваля и гала-концерт пройдет 7 сентября в Москве. ​В мероприятии примут участие 30 ​команд.

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В Ногинске впервые стартовал театральный фестиваль «Учитель и ученики»
14 июня 2024, 20:40

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Ногинске Богородского городского округа открылся первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики». Цель его проведения – подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи театральных традиций, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году фестиваль посвящён жизни и творчеству народного артиста России, режиссёра, основателя и худрука «Мастерской Фоменко» Петра Наумовича Фоменко. Начало его творческой деятельности связано с Ногинском, где прошла премьера его дипломного спектакля «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой. Позже мастер воспитал целое поколение артистов и режиссёров.
«Это значимое культурное событие проходит в Ногинске, где уже почти 95 лет работает наш профессиональный государственный театр – Московский областной театр драмы и комедии. Новый фестиваль – возможность для профессионалов обменяться опытом, а для зрителей – увидеть постановки российских театров», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Основную программу составили постановки учеников Фоменко. Откроет фестиваль спектакль преподавателя Театрального института им. Б. В. Щукина, артиста театра и кино Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро». Также гостей ждут постановки недавно ушедшего из жизни артиста и режиссёра Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», «Грёзы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека и спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Образовательная программа стартовала с музыкального представления Детской музыкальной школы – музыкального театра из Реутова «Привет, музыкалка!». Лекцию для студентов театральных вузов и представителей молодёжных театров прочитал ректора ГИТИСа Григорий Заславский.

Гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа из пяти частей – основной, образовательной, выставочной, кино- и концертной. В мероприятиях участвуют актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов и другие актёры и режиссёры.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль продлится до 19 июня, планируется сделать его ежегодным. Основные события проходят в Московском областном театре драмы и комедии, на Центральной площади Ногинска, а также в Центральном и Глуховском парках города.

Фестиваль «Учитель и ученики» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#фестиваль
#ногинск
#искусство
#культура
#минкульт мо
#лето в подмосковье
#московская область
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Мотофристайл-шоу команды FMX13 приедет в Дмитров
14 июня 2024, 20:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В субботу, 15 июня, в Дмитрове состоится захватывающее мотофристайл-шоу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Своё мастерство продемонстрирует команда FMX13 во главе с самым титулованным мотофристайлером России Алексеем Колесниковым. Вход на шоу будет свободным. Следующие выступления пройдут: 23 июня – в Серпухове, 29 июня – в Коломне, 31 августа – в Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее сообщалось, что на мотофристайл-шоу команды в Зарайске побывали более 5 тысяч зрителей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Шоу проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#минкульт мо
#лето в подмосковье
#мотоцикл
#московская область
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Павловопосадцы выиграли в международном туристическом кинофестивале
14 июня 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Павловопосадцы стали Лауреатами Международного туристического кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Международного туристического кинофестиваля «Диво Мира» проходил с 10 по 13 июня 2024 г. в Астане и курорте Бурабай.

«Павловский Посад на фестивале представили видеоролики изготовленные сотрудниками Павлово-Посадского Музейно - выставочного комплекса и детский фильм - сказка «Волшебный платок», который был создан творческим коллективом телеканала «Радуга».
Создатели фильма получили заслуженные дипломы и стали лауреатами в разных номинациях! Члены жюри от Казахстана были восхищены тому, как небольшой город, небольшой музей продвигает свою «малую» Родину!», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что конкурс направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в России, странах СНГ и других дружественных страна.

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#развитие
#фестиваль
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В одинцовском паре имени Лазутиной начинаются бесплатные кинопоказы
14 июня 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Летний киносезон открывается в одинцовском парке культуры спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в воскресенье, 16 июня, всё лето для гостей парка будут бесплатно показывать различные фильмы, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Все лето по выходным в парке будут проводить киносеансы под открытым небом. К услугам зрителей — шезлонги или мягкие пуфики, а также попкорн. Вход свободный», — говорится в сообщении.
Первым фильмом нового летнего киносезона станет лента «Мажоры на мели». Он начнётся в десять вечера, возрастное ограничение — 16 .

В июле и августе для гостей парка покажут фильмы «Летучий корабль», «Ночь кино», «Королевские каникулы», «Квест» и «В погоне за ветром».

Парк имени Лазутиной расположен по адресу: Одинцовский городской округ, 3-й километр Красногорского шоссе.

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#минкульттуризма мо
#парк
#кино
#одинцовский городской округ
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В парке подмосковной усадьбы Кривякино состоится фестиваль йоги
14 июня 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

VI летний фестиваль «Йога & Аюрведа» проведут в субботу, 15 июня, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Гостей фестиваля ждут мастер-классы по йоге, консультации и лекции специалистов в области психологии, а также медитативные практики для беременных, пожилых и детей. В концертной программе фестиваля примет участие группа индийского танца «Лила Прем», кроме того, запланировано исполнение этнической музыки и огненное шоу», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля в усадебном парке будет работать йога-маркет с экологичными товарами, блюдами индийской кухни и продуктами для здорового питания.

Фестиваль начнётся в два часа дня, вход свободный, возрастных ограничений нет.

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