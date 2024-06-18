В Серпухове открылась выставка живых бабочек

297 танцевальных команд из 55 городских округов Подмосковья представили концертные программы в 30 местах на завершившемся очном этапе II Московского областного фестиваля «Город танцует в парках». Его посетили около 78 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.