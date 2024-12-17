Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

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Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского конкурса культурных инициатив стартовал в России во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут представлены проекты в сфере искусства, культуры и креативных индустрий, направленные на поддержку и популяризацию общероссийской культурной идентичности и на сохранение традиционных духовно-нравственных России, а также на поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм и достижение целей СВО», — говорится в сообщении.Заявку на конкурс могут подать некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.
Более подробная информация о грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив размещена на его официальном сайте.
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