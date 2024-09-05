Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Раменском состоятся военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы

В Раменском состоятся военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы

05 сентября 2024, 11:12
Фото: пресс-служба администрации г.о Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о Раменский

В Раменском состоятся VI военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы, в которых примут участие военно-спортивные и военно-патриотические клубы, кадетские корпуса, юнармейские отряды и патриотические объединения образовательных учреждений.
Сборы, посвященные памяти выдающегося русского полководца Михаила Скобелева, будут проходить 28 сентября на базе Дергаевской школы № 23.

Соревнования организованы в двух возрастных группах: старшая (14-17 лет) и младшая (10-13 лет). Каждая команда будет состоять из пяти участников и одного руководителя. Ожидается, что участвовать будут команды не только из Раменского округа, но и из Переславля-Залесского, Коврова, Тулы и Иваново.



Программа сборов включает торжественное открытие, соревновательную часть, экскурсию в Музей неизвестного солдата при Дергаевской школе, мастер-классы, концерт, награждение и торжественное закрытие мероприятия. Участникам предстоит соревноваться в различных военно-прикладных дисциплинах, таких как историческая викторина, состоящая из трех блоков: жизнь М.Д. Скобелева, вопросы по теме специальной военной операции, Основы Православной культуры (теория), марш-бросок на один километр с полным снаряжением, смотры строя и песни, выполнение контрольно-силовых упражнений, метание ножей, а также разборка и сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами.

Кроме того, участники продемонстрируют свои навыки в комбинированной стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из пистолета в электронном тире, метании гранаты на дальность и точность. Жюри также проверит знания Воинских Уставов, оценит навыки первой доврачебной помощи и знание топографии.

«Сборы проводятся традиционно с целью духовно-нравственного воспитания и физического развития молодёжи, восстановления неразрывной живой связи современной молодежи с православными традициями русского воинства и готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России. Также мы ставим перед собой задачу активизировать интерес у молодых людей к изучению истории России, жизни и деятельности прославленных полководцев», — отмечает один из организаторов, руководитель объединения «Суворовско-Ушаковских сборов», ветеран боевых действий Николай Юдин.
Он добавляет, что сборы помогают молодым людям улучшить свои знания и навыки в военно-прикладных дисциплинах, формируют стойкость духа, сообразительность, умение преодолевать трудности, развивают командный дух, ответственность и взаимопомощь, а также пропагандируют здоровый образ жизни.

Читайте также:

На историческом поле под Можайском представят реконструкцию Бородинской битвы

Школьники поделились впечатлениями от выставки «Россия»

В Павловском Посаде проведут патриотический фестиваль
#музей
#россия
#фестиваль
#соревнования
#мероприятия
#программа
#выставки
Лекция Российского общества «Знание» состоялась для сотрудников Росреестра Подмосковья
05 сентября 2024, 12:17

Фото:Министерство имущественных отношений Московской области

Сотрудники Управления Росреестра по Московской области приняли участие в мероприятии, проведённом Росреестром совместно с Российским обществом «Знание».
Они прослушали лекцию на тему «Нравственно-патриотические качества граждан как основа благополучия».

В качестве спикера выступил Егор Вадимович Бероев — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий и общественный деятель, соучредитель фонда «Я есть!».

Участники мероприятия обсудили с ним ряд актуальных вопросов, включая основы национального благополучия и нравственно-патриотические качества граждан как ключевой аспект.

Российское общество «Знание» является великолепной платформой для диалога. Встречи с общественными деятелями, учеными и политиками помогают государственным гражданским служащим лучше понимать события в стране, опираясь на знания истории, а также распространять информацию о достижениях в науке, культуре и экономике.

Серия просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание» для государственных гражданских служащих, проходит регулярно как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи.

Читайте также:

В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки

В усадьбе Гребнево проведут масштабный культурно-просветительский фестиваль

«Природное мерцания света»: Пастельную выставку в Коломне продлили до 4 августа
#фестиваль
#мероприятия
#лекция
#росреестр
#росреестр мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Картины, инсталляции, макеты: в Химках открыли уникальные выставки ко Дню города
05 сентября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Десятки уникальных экспозиций открылись в выставочном комплексе «Артишок» на территории парка Толстого в Химках ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитете.
«Одной из ключевых экспозиций праздничной программы стала выставка «Химки. Глазами искусственного интеллекта». На ней представлены интерактивные инсталляции, показывающие, как искусственный интеллект воспринимает город и каким может быть будущее Химок», — говорится в сообщении.
Открыта и выставка картин «Взгляд истории в искусстве», где собрано 20 пейзажей, написанных участниками художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Заработала также выставка «Типичные Химки. Семейные истории». В экспозиции 46 картин, объединённых семейной тематикой. Авторы работ — местные художники.

Кроме того, заработала выставка, подготовленная оборонными предприятиями округа. На ней представлены макеты разработок НПО «Лавочкина», НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел».

Выставки открыты до 22 сентября. Вход свободный со среды по воскресенье с десяти утра до шести вечера.

Читайте также:

5 сентября в Павловском Посаде отметят день рождения Андрияна Николаева

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»

Почта выпустила марку в часть Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
#химки
#выставки
#культура
#инновации
#день города
Следите за нашими новостями
в удобном формате
5 сентября в Павловском Посаде отметят день рождения Андрияна Николаева
04 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадский

В музее космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде состоится тематическое занятие, которое посвящено дню рождению знаменитого космонавта «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет». Посетить мероприятие можно будет 5 сентября в 12:00.

История космонавтики бережно сохраняет память о своих героях — людях, которые рисковали своим здоровьем, а иногда даже жизнью ради ее развития и совершенствования. Одним из таких выдающихся личностей является Андриан Николаев, который значительно поспособствовал освоению космического пространства.

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года. В этом году космонавт отметил бы своё 95-летие.

Праздничное мероприятие «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет» состоится по адресу: пл. Революции д. 15. Для всех желающих вход бесплатный.
Для предварительной записи и дополнительной информации обращайтесь по телефону 8-985-751-53-31.
Возрастное ограничение: 0

Читайте также:

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»

В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий

В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»
#история
#день рождения
#космонавт
#память
#музей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»
04 сентября 2024, 13:18

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.
В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что мероприятие посетили более 2.5 тысяч человек.

На фестивале выступили множество театров, таких как:
  • Дмитровский драматический;
  • Московский театр иллюзии;
  • Пушкинский музыкально-драматический;
  • Ивантеевский музыкально-драматический;
  • Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» и многие другие сторонники театрального творчества
Дополнительным приятным бонусом на фестивале стали музыкальные дивертисменты. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра представили музыкальные интерпретации произведений А. С. Пушкина, включая «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». В программе также звучали произведения выдающихся российских композиторов, таких как П. И. Чайковский, М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков и А. С. Даргомыжский.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также Правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

Читайте также:

Фестиваль ударной музыки в Егорьевске собрал более тысячи зрителей

Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихове приглашает на свою площадку

Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей
#фестиваль
#театр
#пушкин
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почта выпустила марку в часть Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
04 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock / vladj55

Марку в честь Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря выпустила Почта России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Марка вышла в рамках серии «Монастыри Русской православной церкви» тиражом 72 тыс. экземпляров. На ней представлен общий вид подмосковного монастыря.
«Этот монастырь был известным центром паломничества, пережил трудные времена, закрытие, сильные разрушения в годы Великой Отечественной войны, однако всегда оставался оплотом веры для прихожан. Почта увековечила этот образ, выпустив уникальную марку», – сказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.
Дополнительно к почтовой марке изданы конверты первого дня. Помимо этого, изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и подмосковной Истры.

Читайте также:

В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий

В Котельниках откроется интерактивный музей «Город роботов»

У стен кремля в Волоколамске устроили семейный праздник «Арбузник»
#почта
#почта россии
#монастыри
#культура
#памятники
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге откроется «Сад вдохновения»
03 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/Zyabich

В Санкт-Петербурге на один день 5 сентября откроется интерактивная выставка «Сад вдохновения» (0+).
Каждый гость сможет открыть для себя что-то новое и вдохновляющее на выставке. Руководитель проекта по работе со СМИ Катерина Жерлыгина рассказала, что перед зрителями предстанут пять больших инсталляций.

«Каждая из этих инсталляций изолирована, словно отдельная комната. Это интерактивные пространства с особенной музыкой и интересными тактильными экспонатами, которые порождают оптические эффекты. Кто-то сможет пройти все наши комнаты за две минуты, а кто-то зависнет в одной на пару часов. Всё зависит от посетителя, его настроя и желания», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Жерлыгина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом.

Читайте также:

В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий

В Петербурге покажут проекцию города будущего

В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом
#сми
#выставка
#культура
#санкт-петербург
#сад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ассоциация волонтеров СВО объявила отбор стихотворений для создания сборника
03 сентября 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Claudia Longo

18 августа 2024 года Ассоциация волонтёров СВО сообщила об отборе авторских стихотворений для создания поэтического сборника, который посвящен специальной военной операции.
Все желающие могут принять участие и поделиться своими стихотворениями, в которых отражается дух времени, а также чувствуются патриотизм и поддержка героев.

Свои произведения можно отправить на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru указав в письме ФИО, населенный пункт проживания и контактный телефон. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.

Все отобранные стихотворения будут объединены в сборник, который будет издан до ноября текущего года. А средства от продажи сборника будут направлены на гуманитарный груз участников СВО.

Читайте также:

«Твори и умней»: Библиотеки Подмосковья приглашают на День открытых дверей

В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом

Подмосковную молодёжь пригласили принять участие в поэтическом конкурсе
#поддержка
#патриотизм
#сво
#стихи
#поэзия
#герои
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий
03 сентября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 160 мероприятий приготовили в Химках ко Дню города, праздник традиционно состоится в первую субботу сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Праздничные мероприятия состоятся во всех микрорайонах округа, а главной площадкой станет парк Толстого. Здесь проведут два фестиваля: «Открытые сердца» и «Химки — территория дружбы». Гостей ждут мастер-классы, фольклорные конкурсы, этноквесты, флешмобы, исторические реконструкции, ярмарки, выставки и анимационная программа. Праздник начнётся в полдень», — говорится в сообщении.
Запланировано и немало спортивных мероприятий. Например, в пятницу, 6 сентября, в баскетбольном центре «Химки» в 16:00 состоится открытый урок по баскетболу. А в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Новые Химки» состоится детский футбольный турнир «Мы в игре».

Подробная информация о предстоящих праздничных мероприятиях размещена на официальном сайте округа.

Читайте также:

Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний

Дети смогут получить технические знания в Центре цифрового образования в Химках

В Химках после капремонта открыли гимназию №23
#химки
#день города
#праздник
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я календарь переверну»: Как «Третье сентября» стало культурным феноменом
Михаил Шуфутинский считает шутки про 3 сентября прекрасной рекламой
03 сентября 2024, 11:02

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

3 сентября уже давно стало символом песни Михаила Шуфутинского, которая завоевал популярность в 90-х годах. Строчки из песни «Я календарь переверну» снова всплывают в памяти, когда листья желтеют, а рябина намекает на приближение осени.
В материале «Радио 1» расскажем, как «Третье сентября» стало феноменом.

Кто написал «3 сентября»

Авторами песни стали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Первый раз композицию исполнили в 1993 году. В ее основе лежит лирическая история расставания героя со своей возлюбленной. Даже спустя 30 лет по этой песне выходит множество каверов и ремейков.

Саму дату, как позже рассказывал Игорь Николаев, выбрали случайно. Никакого скрытого смысла авторы песни в нее не закладывали.

Сегодня этот знаменитый хит можно не только услышать, но и увидеть в многочисленных мемах на просторах соцсетей. 3 сентября уже окрестили «Шуфутиновым днем».

Откуда появился мем «3 сентября»

В 2011 году по группам «ВКонтакте» разошлись картинки с рэпером Риком Россом и строчками из песни «Третье сентября». Музыканты схожи внешне: борода, лысина и крупные черты лица.

Изначально шутка была только в этом, но позже в ход пошли строчки про костры рябин и «все не то, все не так». С того времени сеть заполонили многочисленные мемы.
Фото: соцсети

3 сентября — День прощания

Текст легендарного хита не основан на какой-то конкретной истории, а её сюжет довольно банален: без долгих прелюдий, мужчина и женщина одним днем разрывают отношения. Герой ностальгирует по счастливым моментам с возлюбленной, с которой все «было всерьез». 3 сентября навсегда остается в памяти героя, сколько бы он ни пытался перевернуть календарь.

Я калeндарь пeрeвeрнy — и снoва трeтьe сeнтябpя.

Нa фoтo я твoё взглянy — и снoва трeтьe сeнтябpя.

Ho пoчeмy, нo пoчeмy рaсстaться всё жe нам пришлoсь?

Вeдь былo всё y нас всeрьёз втoрoгo сeнтябpя.

Михаил Шуфутинский — о 3 сентября

Однажды Шуфутинский рассказал, что положительно относится к такой народной любви в сети и считает эту традицию потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой

«Мне это нравится. Я не видел ни одного злостного мема. Они все симпатичные и очень даже уважительные. В основном в них выражается отношение не ко мне, а к песне», — говорил артист в интервью RT.
Фото: соцсети

Интересные факты о 3-м сентября

  • В 2022 году ТАСС писал, что в этот день старенький хит Шуфутинского на стриминговых сервисах слушают примерно в 15 раз больше, чем в другое время.
  • Судьба распорядилась так, что в 1995 году 3 сентября у Шуфутинского родился внук Дмитрий. Также 3 сентября день рождения отмечает один из близких друзей музыканта.
  • По данным Shot, выступления Шуфутинского становятся дороже на полмиллиона рублей перед каждым 3 сентября. Известно, что в 2022 году пригласить певца на мероприятие стоило два миллиона рублей, в 2023 — два с половиной миллиона.

Читайте также:

Малахов и Шкулева отдали сына в особенную школу

Крутой призвал Киркорова быть готовым получать по лицу

Борис Щербаков объяснил слухи о своей госпитализации
#история
#музыканты
#вконтакте
#отношения
#николаев
#день рождения
#герой
#интервью
#артист
#соцсети
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф