Степашин: Книжный салон в Петербурге привлекает до полумиллиона туристов

15 декабря 2025, 13:49

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Книжный салон на Дворцовой площади привлекает туристов Петербурга. Об этом в рамках программы «Продолжаем разговор» рассказал президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.





По его словам, Книжный салон проводят в мае, в преддверии белых ночей. Мероприятие традиционно привлекает до полумиллиона гостей, в том числе из других городов и стран.





«Я иногда подкалываю Красную площадь, хотя она мне тоже нравится. Я спрашиваю: "Знаете, в чем разница между книжной ярмаркой на Красной площади и Книжным салоном на Дворцовой? На Красной площади мы проводим ярмарку на погосте — там же Мавзолей, и у кремлевской стены сотни людей лежат. А Дворцовая — это все-таки Дворцовая"», — приводит «Петербургский дневник» слова Степашина.