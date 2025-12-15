Степашин: Книжный салон в Петербурге привлекает до полумиллиона туристов
Книжный салон на Дворцовой площади привлекает туристов Петербурга. Об этом в рамках программы «Продолжаем разговор» рассказал президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
По его словам, Книжный салон проводят в мае, в преддверии белых ночей. Мероприятие традиционно привлекает до полумиллиона гостей, в том числе из других городов и стран.
«Я иногда подкалываю Красную площадь, хотя она мне тоже нравится. Я спрашиваю: "Знаете, в чем разница между книжной ярмаркой на Красной площади и Книжным салоном на Дворцовой? На Красной площади мы проводим ярмарку на погосте — там же Мавзолей, и у кремлевской стены сотни людей лежат. А Дворцовая — это все-таки Дворцовая"», — приводит «Петербургский дневник» слова Степашина.
Он добавил, Книжный салон уже становится международным.
Степашин также отметил, что Россия занимает одно из лидирующих мест по параметру детского чтения в возрасте от пяти до 12 лет. Однако более старшие дети уже переходят на смартфоны. По словам эксперта, такое развитие событий является большой проблемой. Сам же он признался, что читает три часа в день ежедневно перед сном.