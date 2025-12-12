В Петербурге покажут премьеру новогоднего шоу «Ёлка телеканала «Мульт»
В Петербурге состоится премьера новогоднего шоу «Ёлка телеканала «Мульт», которая пройдет 2–6 января в концертном зале отеля «Санкт-Петербург».
На протяжении трёх лет шоу показывают в разных городах России.
По словам шоумена и продюсера Сергея Нетиевского, в постановке задействованы более 50 артистов. Дети увидят Бабу-Ягу, Лунтика, Царевну, котёнка Котэ и других любимых персонажей из мультиков.
«Плюс динамичные видеофоны во всю стену, завораживающее музыкальное оформление, огромные надувные элементы в играх по залу, более 70 ярких фантазийных костюмов, хорошо прописанный сценарий и режиссура, захватывающий и поучительный сюжет, где в одном наборе и мюзикл, и спектакль, и шоу, и даже цирк», — приводит «Петербургский дневник» слова Нетиевского.
Он добавил, что в рамках праздничной программы действие каждые 10 минут перемещается в зал. Артисты подготовили добрый юмор не только для детей, но и для их родителей.
Режиссёр отметил, что с каждым годом удивлять зрителей становится все сложнее. Тем не менее представление «Елка телеканала «Мульт» будет максимально впечатляющим. Всем будет интересно и смешно, заключил Нетиевский.