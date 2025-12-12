В Петербурге покажут премьеру новогоднего шоу «Ёлка телеканала «Мульт»

12 декабря 2025, 16:29

Фото: iStock/Radist

В Петербурге состоится премьера новогоднего шоу «Ёлка телеканала «Мульт», которая пройдет 2–6 января в концертном зале отеля «Санкт-Петербург».





На протяжении трёх лет шоу показывают в разных городах России.



По словам шоумена и продюсера Сергея Нетиевского, в постановке задействованы более 50 артистов. Дети увидят Бабу-Ягу, Лунтика, Царевну, котёнка Котэ и других любимых персонажей из мультиков.





«Плюс динамичные видеофоны во всю стену, завораживающее музыкальное оформление, огромные надувные элементы в играх по залу, более 70 ярких фантазийных костюмов, хорошо прописанный сценарий и режиссура, захватывающий и поучительный сюжет, где в одном наборе и мюзикл, и спектакль, и шоу, и даже цирк», — приводит «Петербургский дневник» слова Нетиевского.