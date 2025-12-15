В Подольске открылась выставка работ художников и скульпторов местной изостудии
Выставка-ретроспектива «В искусстве — жизнь!» открылась в Подольском выставочном зале. Она приурочена к 95-летию Дома культуры имени Лепсе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли более 380 работ: картин, рисунков, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства. Их создали члены народной изостудии, существующей на базе ДК им. Лепсе уже 78 лет.
«Зрители могут увидеть портреты, натюрморты, пейзажи, тематические картины и прочие экспонаты авторства более 50 участников изостудии», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 11 января. Вход бесплатный, возрастных ограничений нет.
Изостудию открыл в 1947 году член Союза художников СССР Виктор Лашин. Уже более 30 лет изостудию возглавляет заслуженный работник культуры Московской области Вера Кочеткова.