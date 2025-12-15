В Подольске открылась выставка работ художников и скульпторов местной изостудии

15 декабря 2025, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выставка-ретроспектива «В искусстве — жизнь!» открылась в Подольском выставочном зале. Она приурочена к 95-летию Дома культуры имени Лепсе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В экспозицию вошли более 380 работ: картин, рисунков, скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства. Их создали члены народной изостудии, существующей на базе ДК им. Лепсе уже 78 лет.





«Зрители могут увидеть портреты, натюрморты, пейзажи, тематические картины и прочие экспонаты авторства более 50 участников изостудии», — говорится в сообщении.