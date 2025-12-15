В Звенигороде дали старт общеобластному проекту «Парки. Сказки. Торжество»

15 декабря 2025, 13:15

Фото: пресс-служба Одинцовского городского округа

В Звенигороде стартовал общеобластной проект «Парки. Сказки. Торжество». Предновогодние праздники прошли в новом парке микрорайона Супонево и в Городском парке. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.







В субботу — 13 декабря — сотни детей принимали участие в квестах, играх, викторинах и ярмарках на территории парков муниципалитета. У главной сцены в Городском парке провели эстафеты «Зимние забавы» — юные жители Звенигорода состязались в скорости и ловкости. Весёлые эстафеты для детей подготовили сотрудники Дома культуры из Больших Вязём.



В Городском парке работали кафе и ярмарка мастеров: гости покупали мягкие игрушки авторской работы, тематические светильники, декоративные свечи и участвовали в беспроигрышной лотерее.



А еще для посетителей провели викторину «Ледяная головоломка» и новогодний танцевальный флешмоб.