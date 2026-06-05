Стивен Сигал рассказал, что думает о российской культуре
Российская культура занимает особое место в мире и намного богаче национальных традиций других государств. Об этом в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил актер Стивен Сигал.
Отвечая на вопрос корреспондента о современном состоянии российской культуры, артист охарактеризовал ее как «лучшую в мире, очень искреннюю». Напомним, звезда боевиков нынче занимает должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско‑американских гуманитарных связей и общего культурно‑исторического наследия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В рамках программы участники обсуждают формирование новой модели глобального развития на фоне трансформации мировой экономики.
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