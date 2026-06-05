Стивен Сигал рассказал, что думает о российской культуре

05 июня 2026, 06:41

Стивен Сигал назвал российскую культуру очень искренней и лучшей в мире

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости / Александр Кряжев)

Российская культура занимает особое место в мире и намного богаче национальных традиций других государств. Об этом в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил актер Стивен Сигал.