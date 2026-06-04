Пассажиры Пулково смогут летать во все регионы России по биометрии

04 июня 2026, 23:58

Фото: istockphoto/dongfang zhao

С 8 июня пассажиры аэропорта Пулково смогут воспользоваться сервисом биометрического прохода для перелетов по территории России. Об этом сообщила пресс‑служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет воздушной гаванью.