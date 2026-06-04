Пассажиры Пулково смогут летать во все регионы России по биометрии
С 8 июня пассажиры аэропорта Пулково смогут воспользоваться сервисом биометрического прохода для перелетов по территории России. Об этом сообщила пресс‑служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет воздушной гаванью.
Биометрический проход через предполетные процедуры запустили официально 1 июня в преддверии Петербургского международного экономического форума. Поначалу технология была доступна лишь для рейсов в московский аэропорт Шереметьево.
Начиная с 8 июня, сервис будет работать на всех рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Пулково. Среди направлений — Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города страны. Все выходы на посадку внутренних рейсов уже оборудовали терминалами биометрической идентификации.
Пулково стал первым аэропортом в России, где внедрили биометрию для посадки на рейс. Технологию протестировали в терминале аэропорта осенью 2025 года.
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