В Москве состоится фестиваль культуры Таиланда

05 июня 2026, 06:22

Фото: istockphoto/tortoon

Фестиваль тайской культуры в столице пройдет с 31 июля по 2 августа. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.