В Москве состоится фестиваль культуры Таиланда
Фестиваль тайской культуры в столице пройдет с 31 июля по 2 августа. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
Он уточнил, что мероприятие продлится три дня на территории сада «Эрмитаж». На нем выступят музыкальные и танцевальные коллективы, состоятся показательные бои, кулинарные мастер-классы и другие тематические мероприятия.
Фестиваль тайской культуры проводится в Москве уже более десяти лет. По данным организаторов, в 2024 году событие посетили свыше 50 тысяч человек, а в 2025 году — около 40 тысяч человек.
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