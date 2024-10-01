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Раменское присоединится всероссийскому флешмобу мам «Танцы объединяют»

01 октября 2024, 16:34
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Х Всероссийский ежегодный флешмоб «Танцы объединяют» состоится в воскресенье, 6 октября, к нему присоединятся и жители Раменского городского округа, здесь организацию танцевального события взяли на себя многодетные мамы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Событие в Раменском проводят активные многодетные мамы Алёна Комар и Татьяна Щепеткова. Алёна взяла на себя все организационные вопросы, а Татьяна занимается хореографией. В их также команде фотографы и видеографы. Кроме того, каждая участница вкладывает во флешмоб частичку себя», — говорится в сообщении.
Флешмоб состоится в десять утра на Чернавских прудах. Прийти, чтобы посмотреть на танец и поддержать участниц, смогут все желающие. После флешмоба из видеороликов со всей России будет смонтирован клип.

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#раменский городской округ
#раменское
#флешмоб
#мама
#танцы
В Ногинском музее установили новое современное мультимедийное оборудование
01 октября 2024, 17:05

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках национального проекта «Культура» в Ногинском музейно-выставочном центре было обновлено мультимедийное оборудование. Цель модернизации — улучшение экспозиционного пространства и повышение качества взаимодействия посетителей с культурным наследием региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Особенностью центра стал фильм об истории города Богородска-Ногинска, который демонстрируется в круглом зале экспозиции. Новое мультимедийное оборудование позволяет посетителям погрузиться в историю города благодаря рельефной композиции на стенах зала, создавая эффект «ожившей» стены, показывающей кинохронику и вызывающей сопереживание и сопричастность зрителей.

Особое внимание было уделено залу Первой мировой войны, где было дополнено оборудование и созданы документальные фильмы о 209-м пехотном Богородском полку и двух новых фильмах о русской армии и оружии. Важным обновлением стало приобретение интерактивного стола, предоставляющего информацию о жителях Ногинского района и Богородского округа, удостоенных звания «Почётный гражданин».

Кроме того, в залах музея были установлены интерактивные киоски.

В зале Великой Отечественной войны представлена информация о Великой Отечественной войне и подвигах земляков.

Национальный проект «Культура» позволил Ногинскому музейно-выставочному центру установить современное музейное оборудование и обновить информационный контент.

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#минкульттуризма мо
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В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов
01 октября 2024, 15:46

Фото: iStock / David Fernandez

Именитые мультипликаторы обучают анимации студентов Московского института культуры в Химках.
Об этом рассказал декан факультета медиакоммуникаций института Юрий Кот, сообщили в пресс-службе «Нестеренко центра».
По его словам, в вузе создана уникальная материальная база, которая позволяет не только учиться, но и создавать реальные проекты для широкой аудитории. «Когда я стал деканом, мы вместе с моим другом Сергеем Струсовским создали эту кафедру и наполнили её содержанием. Мы построили самый крутой в России учебный комплекс для аниматоров. У нас есть то, чего нет нигде. Это уникальные, специально разработанные станки для перекладки. Сергей Георгиевич перед тем, как прийти к нам, был продюсером «Союзмультфильма» и смог это реализовать», – рассказал Кот в интервью проекту Persona Grata.
По его словам, кафедра очень молодая – ей пошёл всего третий год. Однако уже созданы очень достойные работы.
«У нас ещё преподаёт известный и очень уважаемый мультипликатор Владимир Тарасов. Серёжа привлек очень многих специалистов, в том числе создателей культовых мультфильмов. Мы собрали лучших, – тех, кто и диснеевские мультики рисовал», – подчеркнул Кот.
Режиссёр добавил, что студенты института способны создавать новый, современный и качественный контент различного формата, в том числе об истории государственности в России.

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День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом
01 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Байкерский клуб Павловского Посада «Нулевой километр» отметил своё тринадцатилетние, на празднике выступили четыре рок-группы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что свои композиции сыграли коллективы «КС», «Авангард», «Каберон» и «Крик».

«Энергетика была на высоте! Мы сыграли свои лучшие треки и зарядили толпу драйвом, который точно останется в памяти надолго. Спасибо всем, кто был с нами в этот особенный день!» — сказали музыканты группы «Каберон».

«Нулевой километр» находится в самом в самом начале пешеходной зоны «Родина павлопосадского платка» в Павловском Посаде, это клубный дом местного отделения байкерской организации «Ночные волки». Байкеры регулярно принимают участие в мотопробегах и других крупных мероприятиях округа.

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#павловский посад
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#рок
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В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
01 октября 2024, 14:55

Фото: iStock/martinkay78

BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды откроются в столице в первую неделю октября. Участников ждут показы дизайнеров из разных стран, деловые сессии, лекции и выставка, об этом сообщили пресс-службы мероприятий.
BRICS Fashion Summit откроется 3 октября. В рамках саммита состоится 13 сессий деловой программы, в которых примут участие главы модных ассоциаций, ритейл-компаний, представители ведущих вузов, дизайнеры и журналисты. Кроме того, в рамках саммита с 3 по 5 октября будет работать международная выставка «Наследие».

А 4 октября будет открыта Московская неделя моды. Свои коллекции на ней представят более 120 дизайнеров из России, Бразилии, Индонезии, Китая и других стран. Кроме того, в «Манеже» в рамках недели моды прочитают лекции, касающиеся прошлого, настоящего и будущего модной индустрии. Полная программа мероприятия размещена по ссылке.

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В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
#москва
#мода
#мероприятия
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В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа
01 октября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Презентацию книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» провели в зале заседаний администрации округа, в издании собрана информацию более чем о 130 людях из прошлого и настоящего, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Более ста тридцати историй и биографий. Все они, от победоносного маршала Жукова до современных деятелей военной, культурной, промышленной и социальных сфер, стали теперь доступны широкой читательской аудитории», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Он также отметил глубокий символизм того, что книга вышла перед 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, так как все люди, упомянутые на страницах издания, вносили и вносят свой вклад в российские победны свершения.

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#наро-фоминск
#книга
#презентация
#роман шамнэ
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Воробьёв и Мединский открыли Аллею правителей в усадьбе Татищева
01 октября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Аллея правителей, состоящая из 43 бюстов правителей России от князя Рюрика до президента Бориса Ельцина, установлена в подмосковной усадьбе Татищева, композицию открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первоначально бюсты правителей работы скульптора Зураба Церетели были установлены в Петроверигском переулке в Москве, но по инициативе РВИО композицию перенесли в усадьбу, где в настоящее время ведутся реставрационные работы.

«Я хочу поблагодарить военно-историческое общество за активное участие в жизни всей страны и Подмосковья, в частности. Они инициаторы, идеологи этого проекта», — отметил Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что в усадьбе реализуется масштабный проект, в рамках которого будет не только восстановлена историческая достопримечательность, но появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей.

«На территории 130 га будет создана инфраструктура для туристов — для посещения, занятий спортом, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс – широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Это будет комфортно и для детей, и для старшего поколения», — добавил глава региона.
Усадьба Татищева входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, её реставрацией занимается РВИО. Завершение работ намечено на 2026 год.

«Благодаря консолидации усилий Российского военно-исторического общества, спонсоров, наших попечителей, мы идем семимильными шагами, восстанавливаем более чем 100 га этого уникального усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье», — сказал Владимир Мединский.
Он добавил, что у установленной здесь Аллеи правителей появится интерактивная составляющая.

«Здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино, ссылки на историю. Всё это свяжем со школьным учебником истории», — пояснил Мединский.
Он также предложил привозить туда школьные экскурсии.

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#андрей воробьёв
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#памятники
#московская область
#подмосковье
#реставрация
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20 подмосковных команд соберёт в Люберцах фестиваль фольклорных коллективов
30 сентября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Люберцах 21 ноября проведут фестиваль русской народной культуры «Лучшие. Народные. Наши». На сцене выступят 20 лучших инструментальных, хореографических и вокальных коллективов Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«На фестивале будут представлены лучшие фольклорные коллективы Московской области. Это уникальный проект, показывающий многогранность русского народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию русской народной культуры», – говорится в сообщении.
Фестиваль познакомит зрителей с разными видами народного творчества – музыкой, танцами, обрядами и промыслами.

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#искусство
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В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
30 сентября 2024, 16:35

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 октября в более чем 50 парках Подмосковья пройдёт мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», приуроченное ко Дню урожая. По информации Министерства культуры и туризма региона, посетителей ожидают разнообразные активности: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, лекции от приглашённых экспертов, ярмарки фермерских продуктов и музыкальные концерты.
В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминском городском округе пройдёт массовый забег «Наперегонки с осенью» и откроется «Осенняя мастерская» по изготовлению зонтиков из цветной бумаги. Дети и взрослые смогут поучаствовать в модном показе и продемонстрировать свои яркие осенние образы, а в конце мероприятия насладиться концертом.

В парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово все желающие примут участие в мастер-классе с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке» и посетят выставку овощей и фруктов. Кроме того, в этот день пройдёт конкурс зонтиков, где участники смогут самостоятельно украсить зонтик и поделиться своим творением с другими посетителями.

Парк «Ривьера» в Можайске организовал выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по живописи и ниткографии. На мероприятии планируется подвести итоги проекта «Общественный огород» и провести массовый забег в дождевиках.

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском районе гости смогут узнать о последних тенденциях в мире моды от стилиста Ольги Богач, а также изготовить осенний сувенир на мастер-классах «Тыква из ткани» и «Мухомор из фетра». Кроме того, посетителей парка ждут горячий чай и баранки.

В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдёт квест и фотовыставка «История образования в Древней Руси и современной России», а завершится мероприятие осенней дискотекой.

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#минкульттуризма мо
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Победители творческого конкурса ВКС выступили на концерте в Краснознаменске
30 сентября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба ЦОК ВКС/Ольга Шацкая

Итоги главного творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звёзды становятся ближе…» подвели на сцене Дома офицеров в подмосковном Краснознаменске, признанные лучшими исполнители выступили на гала-концерте, сообщает пресс-служба конкурса.
Конкурс проводился в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучший вокально-инструментальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив, лучшая литературно-музыкальная композиция и лучший хореографический номер.

Лучшим вокально-инструментальным коллективом стал «Взлёт», лучшими вокалистами был признан воронежский ансамбль «Наследие», лучший хореографический номер исполнила группа «Пульс» — все три коллектива представляют воронежскую Военно-воздушную академию. Награду за лучшее исполнение профессиональных авторов получил Михаил Кленов из Сызрани, за лучшую авторскую песню — Анна Кунак из Краснознаменска, за лучшую литературно-музыкальную композицию — команда «Априори» из Ярославля.

«Обладателем самой главной награды конкурса – Гран-при — стал ансамбль «Наследие» воронежского Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия», — отмечается в сообщении.
В гала-концерте также приняли участие звёзды российской эстрады: Александра Воробьёва, Елена ВетерЪ, группа «Море Монро», Слава Благов и другие.

Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России.

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