Раменское присоединится всероссийскому флешмобу мам «Танцы объединяют»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Х Всероссийский ежегодный флешмоб «Танцы объединяют» состоится в воскресенье, 6 октября, к нему присоединятся и жители Раменского городского округа, здесь организацию танцевального события взяли на себя многодетные мамы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Событие в Раменском проводят активные многодетные мамы Алёна Комар и Татьяна Щепеткова. Алёна взяла на себя все организационные вопросы, а Татьяна занимается хореографией. В их также команде фотографы и видеографы. Кроме того, каждая участница вкладывает во флешмоб частичку себя», — говорится в сообщении.Флешмоб состоится в десять утра на Чернавских прудах. Прийти, чтобы посмотреть на танец и поддержать участниц, смогут все желающие. После флешмоба из видеороликов со всей России будет смонтирован клип.
Читайте также:
В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов
День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом
В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
Лев Каштанов