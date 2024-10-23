Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований

Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира
Самбистки из Каширы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти ветерана спецподразделения группы «Альфа» А. Плюснина, которые прошли в Зеленограде. В турнире участвовали более 250 юношей и девушек 14-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Муниципалитет представляли воспитанницы спортклуба «Кашира» им. Н. Елисеева и одноимённой спортшколы. Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Мария Романова и Александра Шустрова», – говорится в сообщении.В пресс-службе назвали самбо не только видом спортивного единоборства, но и системой развития морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности.
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