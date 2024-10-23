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Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований

23 октября 2024, 18:59
Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира

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Самбистки из Каширы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти ветерана спецподразделения группы «Альфа» А. Плюснина, которые прошли в Зеленограде. В турнире участвовали более 250 юношей и девушек 14-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Муниципалитет представляли воспитанницы спортклуба «Кашира» им. Н. Елисеева и одноимённой спортшколы. Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Мария Романова и Александра Шустрова», – говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали самбо не только видом спортивного единоборства, но и системой развития морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности.

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#московская область
#кашира
Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»
23 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области пригласили принять участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Уже стартовала регистрация на проект. Жители Подмосковья получат возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, представить свои инициативы в сфере занятий спортом, получить поддержку в их реализации.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей».

Участники смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и получать за это баллы от платформы. Их можно будет обменять на призы.
«Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» – он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективный механизм вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры, а за выполнение упражнений целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы. Этот проект – пример спорта нового поколения», – сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Стать участником проекта «СпортТрек» может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать один или несколько треков для участия.

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#московская область
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Более 50 фильмов представят на Международном фестивале спортивного кино в Красногорске
23 октября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В кинозале Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске 23 октября открывается ежегодный XXII Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Фестиваль откроет неделю спорта и кино в Подмосковье, которая продлится до 30 октября. Зрителей ждут бесплатные показы конкурсных фильмов, встречи с создателями кинолент и известными спортсменами. В программе – более 50 документальных, художественных и анимационных работ из России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Армении, Киргизии и Казахстана», – отметили в министерстве.
В международное жюри входят представители искусства, культуры, спорта, общественные деятели и руководители СМИ.

Вход для зрителей свободный. Программу фестиваля можно найти на его сайте.

Международный фестиваль спортивного кино – крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ. Он проходит с 2003 года. Президент фестиваля – трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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Чемпионат и первенство Подмосковья по кендо состоялись в Егорьевске
23 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В чемпионате и первенстве Московской области по кендо приняли участие более 30 спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. За победу боролись представители таких городов, как Электросталь, Химки, Балашиха и Егорьевск.
В женской категории соревнований победила жительница Химок Валерия Острикова. Второе место заняла представительница Балашихи Виктория Агаршева, а бронзовую медаль завоевала Людмила Смирнова из Электростали.

Среди мужчин лучшим стал представитель Егорьевска Николай Ильин, второе место занял Дмитрий Чежин из Балашихи, а на третьей ступени пьедестала оказался ещё один егорьевский спортсмен Степан Серовский.

На юношеском турнире в возрастной категории 11–14 лет все призовые места заняли спортсмены из Егорьевска. Первое место занял Артём Гранков, второе — Даниил Ворожейкин, а на третьей ступени пьедестала оказались Андрей Бахтов и Леонид Гришин.

Юноши 15–17 лет также продемонстрировали превосходство хозяев турнира. Никита Покушев, Кирилл Данилов и Кирилл Ратников из Егорьевска заняли первые три места, а Ростислав Кохов из Электростали завоевал бронзовую медаль.

По результатам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Нижнем Новгороде.

Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Радченко описал индивидуальный уровень российских футболистов
22 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/StudioQ1

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.
Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.

«Карпин смотрит на качество футболистов, приезжающих в сборную. Из этого и складывается его мнение. Индивидуально футболисты в России сейчас не на том уровне, что в 90-х или 00-х. Карпин от этого и отталкивается. Но говоря, что мы 20 лет идем не туда, давайте вспомним домашний чемпионат мира. На нём наша сборная хорошо выступила, радовала болельщиков, а это явно было не 20 лет назад», — отметил в беседе с Metaratings.ru Радченко.

Ранее генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.

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#россия
#качество
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#мнение
#рф
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Вальке назвал Россию значимым игроком в мировом футболе
22 октября 2024, 19:46

Фото: iStock/Pixfly

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.
«Сборная России играла на высшем уровне. В качестве дани уважения и признания такого высокого уровня Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. Россия – это значимый игрок не только в мировом футболе, но и в других видах спорта. Сейчас, к сожалению, Россия не выступает на мировой арене, но рано или поздно она вернётся. Надо смотреть не в прошлое, а заниматься настоящим и будущим», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Вальке.

При этом он отметил, что после возвращения России придётся навёрстывать упущенное, поэтому сборной нашей страны необходимо много тренироваться и усердно работать.

Ранее бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отечественной национальной команде лучше играть хоть с кем-то, чем проводить пустые тренировочные сборы.

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#россия
#чемпионат мира
#страны
#сборная россии
#футболист
#рф
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Булыкин назвал фаворита в предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»
Булыкин спрогнозировал интересный матч «Спартак» — «Динамо»
22 октября 2024, 19:08

Фото: iStock/NiseriN

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин навзал фаворитом в предстоящем матче «Спартак» — махачкалинское «Динамо» красно-белых, отметив, что игра будет интересной и неожиданной.
«Настрой у «Спартака» должен быть хорошим. Нужно оправдаться перед болельщиками. «Спартак» приложит все усилия. Но и «Динамо» является бойцом. Фаворитом является «Спартак», но игра будет интересной, неизвестно, как она будет складываться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

А бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что несмотря на все поражения команда должна продолжать бороться за тройку в турнирной таблице РПЛ.

Думаю, что борьба ещё впереди и рано говорить, ошибка приглашение тренера Деяна Станковича или нет. Нужно посмотреть, что будет в конце сезона. Хотя бы после первого круга, где зимой будет «Спартак». Понятно, что он уже далековато, но играть ещё много. Думаю, что за тройку должны бороться», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ребко.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.

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#тренер
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#борьба
#спартак
#рпл
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Команда из Жуковского сыграла домашний матч против футбольного клуба из Орехово-Зуево
22 октября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

На стадионе спортивного комплекса «Метеор» прошёл домашний футбольный матч заключительного тура Лиги Б-2. Жуковская команда «Метеор» встретилась с ФК «Знамя труда-2» из подмосковного города Орехово-Зуево. На игре присутствовал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«С большим удовольствие пришел поболеть за нашу команду. Отмечу, что игра получилась захватывающей и напряженной: нам достался очень сильный противник. Наши футболисты сделали все возможное, но, по результатам матча, "Метеор" проиграли команде из Орехово-Зуево со счетом 0-2, заняв, таким образом, по итогу, 4 место», — отметил Аубакиров.
Стоит отметить, что в этом году в Жуковском после долгого перерыва была возрождена футбольная команда «Метеор».

Глава города поздравил игроков с успешным дебютом и пожелал им успехов в предстоящем сезоне.

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#подмосковье
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#спортсмены
#борьба
#жуковский
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Горшков объяснил цели «Зенита» в вопросе получения Сантосом гражданства РФ
22 октября 2024, 15:45

Дуглас Сантос (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что цели «Зенита» в вопросе получения бразильским футболистом Дугласом Сантосом гражданства РФ состоит в том, чтобы для клуба спортсмен больше не считался легионером.
«Главное для «Зенита» — теперь капитан не будет считаться легионером. Но парадокс: даже некоторые болельщики «Зенита» могут не принять такой ход. Россиян на поле в матчах Премьер-лиги и так выходит два-три человека. А теперь одно из их мест займёт уроженец Бразилии Дуглас. Простых любителей футбола это не радует. О собственных воспитанниках речь вообще не идёт», — высказался в беседе с RT Горшков.

А бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отметила, что не видит смысла в приглашении Сантоса в сборную России.

«Думаю, сейчас нет никакого смысла в приглашении Дугласа Сантоса в сборную России. Зачем? Мы сейчас играем только товарищеские матчи, турниров никаких нет. Мне кажется, этого не произойдёт», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.

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#гражданство
#спорт
#мнение
#футболист
#россия
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Спортсмены в Подмосковье поучаствовали в региональном этапе фестиваля «Борьба в школе»
22 октября 2024, 12:23

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школе» состоялся в Химках. В нём приняли участие 168 учеников из школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В рамках фестиваля были проведены соревнования среди юношей и девушек 2011–2013 годов рождения по трём видам спортивной борьбы в шести весовых категориях: вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба.

В категории вольной борьбы победителями стали: Эмир Ризаев, Глеб Титов, Тигран Багдасарян, Мурад Хачатрян, Александр Корчагин и Артур Эргешов.

В соревнованиях по греко-римской борьбе лучшими стали: Атеш Бадалов, Тагиев Рамиль, Пётр Митусов, Магомед Магомедов, Марк Павлёнок и Александр Боронин.

Среди женщин, выступавших в категории женской борьбы, первые места заняли: Виктория Присяжная, Екатерина Малец, Ульяна Симакова, Варвара Малышева и Татьяна Жестовских.

Победители турнира получили право представлять Московскую область на Всероссийском финале фестиваля «Борьба в школе», который пройдёт в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

Региональный этап соревнований состоялся в городском округе Химки 20 октября 2024 года на базе ФОК «Юбилейный». Мероприятие было организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#московская область
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