Жители Каширы написали «Тотальный диктант»

Фото: пресс-служба г.о. Кашира
Всероссийскую акцию «Тотальный диктант» провели в разных регионах страны, присоединились к акции и жители Каширы. Основной площадкой «Тотального диктанта» в округе стала школа №2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция «Тотальный диктант» направлена на повышение статуса русского языка – символа нашей государственности. А кроме того, это хороший способ проверить свою грамотность», — сказал начальник Управления образования округа Кашира Владимир Марухин.Он добавил, что акцию провели не только в школе №2, но ещё в нескольких школах округа.
В этом году акция «Тотальный диктант» проводилась в России в двадцатый раз. Автором диктанта стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, многократная финалистка премии «Большая книга».
Читайте также:
Для студентов каширского колледжа провели психологический тренинг
Депутат Рожнов рассказал, как в этом году в Подмосковье пройдёт «Диктант Победы»
Подмосковный студент занял первое место во Всероссийском диктанте по английскому языку
Лев Каштанов