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Жители Каширы написали «Тотальный диктант»

22 апреля 2024, 13:34
Фото: пресс-служба г.о. Кашира

Фото: пресс-служба г.о. Кашира

Всероссийскую акцию «Тотальный диктант» провели в разных регионах страны, присоединились к акции и жители Каширы. Основной площадкой «Тотального диктанта» в округе стала школа №2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция «Тотальный диктант» направлена на повышение статуса русского языка – символа нашей государственности. А кроме того, это хороший способ проверить свою грамотность», — сказал начальник Управления образования округа Кашира Владимир Марухин.
Он добавил, что акцию провели не только в школе №2, но ещё в нескольких школах округа.



В этом году акция «Тотальный диктант» проводилась в России в двадцатый раз. Автором диктанта стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, многократная финалистка премии «Большая книга».

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#кашира
#диктант
#мероприятия
В Щёлкове обновят 18 лифтов в многоквартирных домах
22 апреля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

18 новых лифтов появятся в городском округе Щёлково в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Старые лифты заменят на трех адресах в Щёлково и на четырех улицах Монино.

«Ежегодно по программе капремонта в многоквартирных домах округа меняются коммуникации, лифты, кровля и проводятся фасадные работы. Мы совместно с Фондом капитального ремонта Московской области и Управлением технадзора капитального ремонта контролируем работы на всех этапах, что гарантирует качество их выполнения», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что новые лифты российского и белорусского производства будут оснащены светодиодным освещением и дверными проёмами с «умными датчиками».

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В Кашире для школьников провели урок «Путь к звездам»
22 апреля 2024, 13:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширские школьники узнали об истории развития космонавтики на уроке «Путь к звездам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Информационно-познавательный час «Путь к звездам» провели 18 апреля для семиклассников школы №4 городского округа Кашира.

«На мероприятии школьников познакомили с вкладом ССР в развитие космической отрасли. Познакомили детей с историей становления Юрия Гагарина первым человеком, который полетел в космос и по каким причинам он стал космонавтом. Также дети смогли узнать о том, что такое МКС, чем занимаются её сотрудники и наглядно познакомится с ней благодаря презентации», - поделились в пресс-службе.

Кроме этого, школьников познакомили с требованиями Роскосмоса для желающих стать космонавтами и количеством у России космодромов, а также разъяснили почему все космические корабли запускаются по ходу вращения земли.

Стоит отметить, что мероприятие проводила специалист Каширского молодежного центра Дарья Шершнева.

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Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве
ГБР Украины обвинило застреливших полицейского в Виннице военных в дезертирстве
22 апреля 2024, 13:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащим ВСУ, которые были замешаны в убийстве полицейского во время досмотра в Виннице, предъявили обвинения в дезертирстве. Об этом пишет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из их воинской части», — говорится в сообщении бюро.
20 апреля украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины. Вскоре их автомобиль обнаружили на пути в Одесскую область.

Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по их задержанию. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. 21 апреля полиция Украины сообщила о задержании злоумышленников, которыми оказались отец и сын. По данным следствия, военнослужащие самовольно покинули воинскую часть в Одесской области 19 апреля.

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Для студентов каширского колледжа провели психологический тренинг
22 апреля 2024, 13:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашина

Тренинг-игру для молодёжи и подростков «В кругу своих» провела для студентов каширского отделения колледжа «Московия» специалист Каширского молодёжного центра Анастасия Флоренова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе тренинга ребята выполняли различные упражнения и играли в игры, направленные на налаживание дружеских контактов, взаимопонимания, отработку навыков общения и эффективного взаимодействия. Тренинг прошёл весело и продуктивно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прошедшее занятие было первым в целой серии тренингов-игр. Цель этих мероприятий: создание дружеской атмосферы в коллективе, выработка чувства общности, доверия и эмпатии, помощь молодёжи в принятии себя, снятие стресса и напряжённости между участниками, а также сплочение коллектива.

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#подростки
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов более 80 человек
22 апреля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 80 человек расселили из 1,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья в 12 городских округах Московской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На минувшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» было расселено 36 аварийных помещений общей площадью 1 тысяча 385 квадратных метров 12 округах Московской области. Из аварийного жилья переселены 87 человек», — отметили в министерстве.
Жильцы авариных домов получили новые квартиры или жилищные сертификаты на покупку новой квартиры. Непригодные для жизни дома расселили в Дзержинском, Клину, Мытищах, Электростали, Рузском округе, Сергиевом Посаде, Одинцовском и Пушкинском округах, в Химках, Шатуре, Лотошине и Луховицах.

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Размер пенсии в 2024: сколько баллов нужно, как они считаются и что делать, если их не хватает
Что такое пенсионные баллы, как рассчитать пенсионные баллы в 2024 году
22 апреля 2024, 12:30

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Формула для расчёта пенсии — установленное государством правило, по которому считают, сколько денег будет получать пенсионер. О том, из чего состоит пенсия, что называют пенсионными баллами, и что делать, если их не хватает, расскажет редакция «Радио 1».

Из чего состоит пенсия


Пенсия состоит из двух частей. Первая и главная ее часть – это страховая пенсия или пенсия по старости. Она зависит от страхового стажа гражданина и заработной платы.

Вторая часть пенсии – фиксированная. Ее размер устанавливается государством и ежегодно индексируется.

Размер пенсии в 2024 году


На размер пенсии влияет ряд факторов. Помимо суммы, установленной государством, к ней также относят выплаты, которые получают граждане льготных категорий, люди, имеющие надбавки за особые заслуги, работники опасных профессий и т.д. Размер пенсии также зависит от величины прожиточного минимума. С 1 января 2024 года средняя величина прожиточного минимума составляет 15 453 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей.

Также на величину пенсии влияют накопленные баллы.


Что такое пенсионные баллы и как они начисляются?


Пенсионными баллами называют условные показатели, которые отражают вклад конкретного человека в его будущую пенсию. Баллы ежегодно начисляются россиянам, исходя из зарплат, страховых отчислений.

На расчет баллов влияют дополнительные факторы: срок службы в армии, время отпуска по уходу за ребенком, время отпуска по уходу за пожилыми людьми.


Названы самые лучшие города России для жизни на пенсии
Названы самые лучшие города России для жизни на пенсии

Как начисляются пенсионные баллы в 2024 году


Формула расчета пенсионных баллов или индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) была утверждена в 2015 году. При расчете баллов учитывают только официальное трудоустройство и «белую» зарплату. Количество коэффициентов зависит от того, сколько уплачивают страховых взносов. Чем больше у россиянина заработная плата, тем больше ИПК он получит. При этом максимальное количество баллов, которое можно получить за год, равно десяти.

Как рассчитать пенсионные баллы


Стоимость одного пенсионного балла в 2024 году – 133 рубля. Фиксированная выплата, дополняющая сумму страховой пенсии в 2024 году — 8 134 рубля 88 копеек. Формула для расчета страховой пенсии ПБ * СТ ФВ ПБ. (СТ- стоимость балла в году назначения пенсии, ФВ – размер фиксированной выплаты, ПБ – пенсионные баллы, накопленные лицом).

Как узнать, сколько пенсионных баллов накопили


Информация о накопленных баллах хранится в Социальном фонде России на лицевых счетах. Россияне могут получить по нему выписку, чтобы узнать количество баллов. Это можно сделать через портал Госуслуг или на сайте СФР.


Что делать, если баллов слишком мало


Если баллов для начисления пенсии не хватает, пенсионеру могут начислить социальные выплаты. Права на нее появляются у пенсионеров спустя 5 лет после назначения пенсии по старости. Также законодательно разрешено приобрести такие балы. Для этого нужно известить Социальный фонд России и внести страховые платежи дополнительно.

Также можно продолжить работать после наступления пенсионного возраста, если позволяет самочувствие.

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Расписание электричек Рижского и Казанского направления меняется с 22 апреля
22 апреля 2024, 12:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких пригородных поездов Казанского и Рижского направлений меняется с 22 апреля из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на станции Раменское и перегонах Быково — Раменское и Чисмена — Волоколамск. (…) На Казанском направлении технологические «окна» назначены 22–26 апреля в период с 22:40 до 4:50. На Рижском направлении работы будут проводиться с 22 по 27 апреля, под них отведены десятичасовые технологические «окна» с 18:50 до 4:50», — говорится в сообщении.
Из-за этого для ряда электричек с отправлением в вечернее и ночное время расписание изменится. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту, некоторые временно отменят.

Пассажиров просят отнестись к этой ситуации с пониманием и уточнять актуальное расписание на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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«Отёк и гибель клеток»: врачи рассказали об опасности змей в Подмосковье
22 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/taviphoto

В Подмосковье проснулись змеи. Об этом Радио 1 сообщили врачи Химкинской областной больницы.
Всё чаще в больницы поступают люди, познакомившиеся близко с неприятным характером этих пресмыкающихся.

В мире ежегодно укусам змей подвергаются около 5 миллионов человек, из которых 94 — 125 тысяч умирают от действия яда, а 400 тысяч становятся инвалидами. Всего на земле обитает примерно 2700 видов змей, из них 270 ядовитых, а на территории России их 10. К счастью, в Московской области из ядовитых змей встречается только гадюка.

Врачи отмечают, что для взрослого человека её укус обычно не смертелен, но крайне неприятен. Её яд обладает гематоксическим и цитотоксическим действием, то есть отрицательно влияет на свертывающую систему крови, повышает проницаемость сосудистой стенки, вызывает отек, гибель кровяных клеток и некроз тканей вокруг укуса.

Кроме того, если вашего близкого укусила змея, действуйте быстро: промойте рану водой, можно крепким алкоголем, наложите повязку. Ни в коем случае не пытайтесь отсосать яд из ранки! Если у вас есть микротравмы во рту, вы можете получить гораздо большую дозу яда, чем он. Если змея укусила в конечность, наложите жгут выше укуса. Срочно вызывайте скорую или везите пострадавшего в травмпункт или больницу скорой помощи.

Помимо этого, не делите с гадюками их ареал обитания. Если вы идёте в лес, надевайте высокую обувь и плотные брюки. Прежде чем шарить руками в траве или листве, потопайте или подвигайте растительность палкой. У гадюки плохая шейная мускулатура и коммуникативные способности — скорее всего она постарается избежать встречи с вами, если вы предупредите о своём появлении. Эффектно вставать на хвост, как кобра, она не умеет и в отличие от неядовитого, но драчливого полоза кусаться не любит (зачем яд зря тратить). Поэтому одевайтесь и ведите себя правильно, не оставляйте детей без присмотра и будете в безопасности. А медики всегда на страже с антизмеиной сывороткой.

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Стройготовность поликлиники на тысячу посещений в смену в Ленинском округе достигла 65%
22 апреля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 1000 посещений за одну смену, возводят в ЖК «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа, работы начались год назад, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас идёт возведение конструкции надземной части, ведутся кладочные работы, монтаж кровли, а также устройство наружных сетей», — говорится в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного здания составит около семи с половиной тысяч квадратных метров. Блоки для детей и взрослых, каждый из которых рассчитан на приём до 500 пациентов в смену, будут изолированы друг от друга.

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