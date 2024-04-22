В Кашире для школьников провели урок «Путь к звездам»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Каширские школьники узнали об истории развития космонавтики на уроке «Путь к звездам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Информационно-познавательный час «Путь к звездам» провели 18 апреля для семиклассников школы №4 городского округа Кашира.
Кроме этого, школьников познакомили с требованиями Роскосмоса для желающих стать космонавтами и количеством у России космодромов, а также разъяснили почему все космические корабли запускаются по ходу вращения земли.
Стоит отметить, что мероприятие проводила специалист Каширского молодежного центра Дарья Шершнева.
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«На мероприятии школьников познакомили с вкладом ССР в развитие космической отрасли. Познакомили детей с историей становления Юрия Гагарина первым человеком, который полетел в космос и по каким причинам он стал космонавтом. Также дети смогли узнать о том, что такое МКС, чем занимаются её сотрудники и наглядно познакомится с ней благодаря презентации», - поделились в пресс-службе.
Кроме этого, школьников познакомили с требованиями Роскосмоса для желающих стать космонавтами и количеством у России космодромов, а также разъяснили почему все космические корабли запускаются по ходу вращения земли.
Стоит отметить, что мероприятие проводила специалист Каширского молодежного центра Дарья Шершнева.
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Мира Полтева