Студия Pixar начала работу над третьей частью «Головоломки»

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На студии Pixar началось создание третьей части мультфильма «Головоломка». Об этом рассказал сценарист Дэйв Холштейн.
На вопрос издания Direct о том, как будет выглядеть третья часть и велась ли работа над этим, Холштейн ответил:
Вторая часть мультфильма смогла собрать в прокате почти 1,7 миллиарда долларов. Картина стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». «Головоломка» рассказывает историю девочки Райли и эмоциях внутри нее.
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«Да, минимально. Я имею в виду, я бы сказал, что мы все еще наслаждаемся волной веселья, этим вторым фильмом. Но я не сомневаюсь, что в какой-то момент должна произойти третья, и, надеюсь, на мой взгляд, с четвертая, шестая, седьмая, восьмая «Головоломка».
Вторая часть мультфильма смогла собрать в прокате почти 1,7 миллиарда долларов. Картина стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». «Головоломка» рассказывает историю девочки Райли и эмоциях внутри нее.
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Иван Мусатов