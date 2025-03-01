Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после расставания с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе актера

Ченнинг Татум (Фото: кадр из фильма «Клятва»)
Расставшийся в октябре 2024 года с Зои Кравиц Ченнинг Татум получил статус одного из наиболее завидных женихов Голливуда. Однако сердце звезды «Шаг вперед» уже, судя по всему, занято. Артист встречается с девушкой, которая на 19 лет моложе него.
Еще в январе 44-летнего актера увидели с 25-летней французско-австралийской моделью Инкой Уильямс. Они тогда уходили из отеля. Накануне пара опять появилась вместе — Ченнинг и его спутница попали в объектив папарацци, когда уходили с вечеринки перед «Оскаром», сообщила газета Daily Mail.
На отношения знаменитостей указывает то, что Ченнинг держит Инку за руку и крепко прижимает к себе. Пара шла к автомобилю с водителем и села в одну машину.
В 2006 году Татум вступил в отношения с партнершей по фильму «Шаг вперед» Дженной Дуан. В картине они сыграли возлюбленных, и фанаты были в восторге, когда роман актеров с экранов перенесся в реальную жизнь. Потом Дженна и Ченнинг сыграли свадьбу — у них родилась дочь Эверли. Однако в 2018 году супруги объявили о расставании.
В 2021 году Татум закрутил роман с Зои Кравиц. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.
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На отношения знаменитостей указывает то, что Ченнинг держит Инку за руку и крепко прижимает к себе. Пара шла к автомобилю с водителем и села в одну машину.
В 2006 году Татум вступил в отношения с партнершей по фильму «Шаг вперед» Дженной Дуан. В картине они сыграли возлюбленных, и фанаты были в восторге, когда роман актеров с экранов перенесся в реальную жизнь. Потом Дженна и Ченнинг сыграли свадьбу — у них родилась дочь Эверли. Однако в 2018 году супруги объявили о расставании.
В 2021 году Татум закрутил роман с Зои Кравиц. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.
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Ольга Енгалычева