Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после расставания с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе актера

Расставшийся в октябре 2024 года с Зои Кравиц Ченнинг Татум получил статус одного из наиболее завидных женихов Голливуда. Однако сердце звезды «Шаг вперед» уже, судя по всему, занято. Артист встречается с девушкой, которая на 19 лет моложе него.