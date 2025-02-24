«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вновь возглавил кинопрокат РФ

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Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли поэта вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате. По данным портала kinobusiness.com, картина собрала 250,8 млн рублей в РФ и СНГ (за период с 20 по 23 февраля).
Историческая драма охватывает жизнь Пушкина от лицея до дуэли, с участием Алены Долголенко (Наталья Гончарова), Светланы Ходченковой (княгиня Голицына) и других звёзд.
На втором месте — премьера ретро-детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем (195,9 млн рублей). Третью позицию заняла комедия «Манюня: День рождения Ба» (92 млн). Четвёртой стала драмеди «Капитан Крюк» (52,9 млн), а пятой — историческая лента «Екатерина Великая» с Анной Михалковой (37,5 млн).
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», еще больше приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь он отстаёт от канадской легенды на 12 шайб.
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На втором месте — премьера ретро-детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем (195,9 млн рублей). Третью позицию заняла комедия «Манюня: День рождения Ба» (92 млн). Четвёртой стала драмеди «Капитан Крюк» (52,9 млн), а пятой — историческая лента «Екатерина Великая» с Анной Михалковой (37,5 млн).
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», еще больше приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь он отстаёт от канадской легенды на 12 шайб.
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Мария Моисеева