В Нижнем Новгороде автограф Виктора Цоя продают за 1 млн рублей

Виктор Цой (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)
Карточку с автографом и пожеланием музыканта Виктора Цоя продают в Нижнем Новгороде. Лот разместили на сайте бесплатных объявлений.
Роспись легендарного советского рок-музыканта можно приобрести за один миллион рублей. На карточке еще есть рукописная надпись «Удачных падений!». Когда и как продавец получил автограф — не сообщается.
Объявление разместили в конце января. За это время его просмотрело около 5,5 тысяч пользователей сайта.
Среди других лотов есть и автограф известного американского актера Клинта Иствуда, который снимался в вестернах и криминальных картинах. За него просят 150 тысяч рублей.
Кроме того, на сайте продается и подпись Юрия Шатунова — солиста группы «Ласковый май», который скончался в 2022 году. Цена автографа — 25 тысяч рублей.
Читайте также:
«Не прошло и суток»: за сколько продают автограф Екатерины Мизулиной
Цыганова назвала «голубой грязью» Киркорова, Баскова и SHAMAN’а
Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала о предательстве Аллы Пугачёвой
Объявление разместили в конце января. За это время его просмотрело около 5,5 тысяч пользователей сайта.
Среди других лотов есть и автограф известного американского актера Клинта Иствуда, который снимался в вестернах и криминальных картинах. За него просят 150 тысяч рублей.
Кроме того, на сайте продается и подпись Юрия Шатунова — солиста группы «Ласковый май», который скончался в 2022 году. Цена автографа — 25 тысяч рублей.
Читайте также:
«Не прошло и суток»: за сколько продают автограф Екатерины Мизулиной
Цыганова назвала «голубой грязью» Киркорова, Баскова и SHAMAN’а
Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала о предательстве Аллы Пугачёвой
Ольга Енгалычева