Суд вернул иск актеру Василию Ливанову
Арбитражный суд Москвы вернул актеру Василию Ливанову, поэту Юрию Энтину и продюсеру Малику Аминову иск к ООО «Цирк чудес продакшн». Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Истцы требовали взыскать с компании более 11 млн рублей компенсации. При этом основания требований не приводились. Заявление не приняли к производству, поскольку к нему не приложили подтверждения соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, а также сведения о юридическом образовании лица, подписавшего документ. Исправить недостатки необходимо было до 4 мая, однако истцы этого не сделали, и суд возвратил иск без рассмотрения.
Гендиректором ООО «Цирк чудес продакшн» является Татьяна Шульгина. Под этим брендом проходят представления на нескольких площадках в Москве и одной в Санкт-Петербурге.
Василий Ливанов получил широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в цикле фильмов Игоря Масленникова. В 1988 году актеру присвоили звание народного артиста РСФСР, а в 2006-м посол Великобритании вручил ему знаки ордена Британской империи за образ знаменитого детектива.
Юрий Энтин — автор песен для мультфильмов и кино, среди которых «А мне летать охота!», «Антошка» и «Пой частушки, Бабка Ежка». Поэт является лауреатом Премии Президента РФ.
