Экс-солистка «Демо» Саша Зверева показала лицо без фильтров и ботокса в 45 лет

27 мая 2026, 05:50

Саша Зверева (Фото: Instagram* @sashazvereva)

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева выложила честный ролик без фильтров, макияжа и ретуши. Звезда показала в личном блоге, как на самом деле выглядит в 45 лет.





Певица записала видео на улице, записав свой внешний вид на камеру со всех сторон в ярком солнечном свете. Зверева объяснила, что намеренно ждет и избегает серьезных процедур. Она не исключает, что в будущие годы может рассмотреть вмешательство специалистов, если «станет совсем невмоготу», но надеется, что до этого не дойдет.



Саша Зверева (Фото: Instagram* @sashazvereva)

«Так выглядит 45-летнее женское лицо без ботокса, полимолочки, филлеров (полимер в верхней губе 20-летней давности, когда я еще не приняла решения не вмешиваться в природу лица)», — цитирует «Газета.Ru» Звереву, публикуя стоп-кадр из клипа артистки.