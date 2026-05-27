Экс-солистка «Демо» Саша Зверева показала лицо без фильтров и ботокса в 45 лет
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева выложила честный ролик без фильтров, макияжа и ретуши. Звезда показала в личном блоге, как на самом деле выглядит в 45 лет.
Певица записала видео на улице, записав свой внешний вид на камеру со всех сторон в ярком солнечном свете. Зверева объяснила, что намеренно ждет и избегает серьезных процедур. Она не исключает, что в будущие годы может рассмотреть вмешательство специалистов, если «станет совсем невмоготу», но надеется, что до этого не дойдет.
«Так выглядит 45-летнее женское лицо без ботокса, полимолочки, филлеров (полимер в верхней губе 20-летней давности, когда я еще не приняла решения не вмешиваться в природу лица)», — цитирует «Газета.Ru» Звереву, публикуя стоп-кадр из клипа артистки.Знаменитости нравится её красивое взросление. Она не прячет возраст, а показывает, что естественность может выглядеть ухоженно и приятно. Исполнительница подчеркнула: ей не хочется быть женщиной, которая пытается ухватить молодость за хвост и насильно пришить её обратно к телу.
Ранее в этом месяце Зверева выложила коллаж, который состоял из сравнительных снимков её тела. На кадрах видно, как сильно звезда изменилась с 2018 года. Дело в том, что раньше она следила за фигурой, но не делала упора на спорт, а теперь уделяет значительное внимание силовым тренировкам.