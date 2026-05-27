Виталина Цымбалюк‑Романовская поделилась милым фото малышки, которую родила в 46 лет
Пианистка и бывшая супруга талантливого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк‑Романовская поделилась новым снимком своей маленькой дочери, которую родила в 46 лет. Кадр появился в личном блоге исполнительницы.
Напомним, что Виталина назвала малышку в честь своего отца — Виктора Владимировича. Она самостоятельно растит и учит всему активную девочку, поставив для себя четкую цель: построить надёжную базу для жизни Виктории и окружить её радостью в юные годы. В свое время Цымбалюк-Романовской удалось скрывать беременность на протяжении девяти месяцев, поэтому рождение её ребёнка стало настоящей неожиданностью для поклонников.
На трогательном фото, сделанном в ресторане во время ужина с друзьями, Виктория мило улыбается в камеру. Теплый семейный кадр опубликовали в материале Super.ru. Подпись под снимком гласит, что малышке уже годик и два месяца.
Широкая публика знает Цымбалюк‑Романовскую прежде всего по её скандальному браку с Арменом Джигарханяном. Пара привлекала внимание из‑за внушительной разницы в возрасте: на момент знакомства Виталине был 21 год, а Армену Борисовичу — 64. Подробнее о личной жизни и романах пианистки читайте здесь.
Читайте также: