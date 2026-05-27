Дмитрий Дюжев назвал главную цель своего похода в Госдуму

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев претендует на место депутата в Госдуме IX созыва. В беседе с «Пятым каналом» он рассказал о намерении, с которым идет в госаппарат.



Актер отметил, что до 31 мая проходит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые состоятся в сентябре. Дюжев подчеркнул, что в период предвыборной недели не вправе раскрывать детали своей программы, но уточнил, что речь идет об улучшении жизни в стране.

Он заверил, что не собирается просто восседать на депутатском кресле. Артист намерен постоянно участвовать в переговорах и решении значимых для общества вопросов. Свою задачу как депутата он видит в том, чтобы «услышать проблему, сформировать ее в законопроект и вынести на голосование».

Дюжев добавил, что не обращает внимания на мнение коллег, считающих, что актер должен заниматься только своей профессией. По его признанию, к депутатской деятельности он шел планомерно и давно.

Лидия Пономарева

