Светлана Немоляева назвала лучший подарок ко дню рождения

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась, что лучшим подарком к её дню рождения стал выход картины её внучки Полины Лазаревой «Чайка» (18+).
Актриса и сама приняла участие в фильме.
Сегодня актриса празднует свой 87-ой день рождения. По её признанию, отмечать праздник она будет в кругу семьи.
Ранее кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.
Читайте также:
Михалков назвал признаки подъёма российского кино
Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова
Названы основные причины успеха «Летучего корабля»
«Чайка» – бесценная для меня работа, режиссёр и сценарист этого фильма – моя внучка Полина Лазарева. Возможно, я не объективна, потому что очень люблю свою внучку, но у неё получилось очень современное интересное кино. <…> Я люблю такие роли, и Полина это знает, поэтому и писала её под меня. Вообще, Полина сумела собрать прекрасную актерскую команду», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Немоляева.
Сегодня актриса празднует свой 87-ой день рождения. По её признанию, отмечать праздник она будет в кругу семьи.
Ранее кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.
Читайте также:
Михалков назвал признаки подъёма российского кино
Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова
Названы основные причины успеха «Летучего корабля»
Мелисса Тимофеева