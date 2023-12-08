Светлана Немоляева пожелала Алисе Фрейндлих всего наилучшего в её День рождения

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«Я счастлива, что судьба свела нас с Алисой Бруновной, что мы снимались вместе. Последние годы мы редко видимся, но я всегда счастлива, если удаётся встретиться. Мне кажется, она тоже всегда искренне рада меня видеть. Хочу пожелать ей здоровья и всего того, чего она сама хочет. Я её люблю, люблю, люблю», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Немоляева.
Отмечается, что сегодня, 8 декабря, Алисе Фрейндлих исполняется 89 лет.
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