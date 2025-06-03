Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали
Mash: Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали
Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали, передает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что актрису госпитализировали из-за скачков давления на фоне аномальной жары в Москве. 89-летняя Дружинина жаловалась на проблемы с дыханием, нехватку воздуха и высокое давление 170 на 100. Последний раз в стационар ее доставили в среду, 28 мая.
Медики стабилизировали состояние и отпустили артистку домой. Также прописали Светлане Сергеевне соблюдать режим сна, побольше отдыхать и не гулять под солнцем.
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