«Я не изуродована!»: Виктория Макарская ответила на слухи о разводе с мужем

03 июня 2025, 08:23

Виктория Макарская ответила на слухи о разводе с мужем

Антон и Виктория Макарские (Фото: Инстаграм* @makarskie)

Счастливая жена и мать двоих детей Виктория Макарская в своем блоге в очередной раз опровергла слухи о том, что ее обижает муж.





Ранее в СМИ «всплыло» старое интервью Антона Макарского, в котором он рассуждает на тему отношений с супругой. Это интервью навело фанатов на предположения о том, что Виктория — жертва домашнего насилия.



Затем в интернете начали появляться сообщения госпитализации «избитой» Макарской и разводе пары. Виктория была вынуждена отреагировать на различные лживые публикации.





«Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает: ни Антон, ни завистники, ни бандиты — никто вообще меня не бьёт, у меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, как утверждают авторы новостей, я не лежу в психушке, мы не разводимся, Антон не находится под следствием и не спился», — пояснила Макарская.