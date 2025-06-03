«Я не изуродована!»: Виктория Макарская ответила на слухи о разводе с мужем

Виктория Макарская ответила на слухи о разводе с мужем
Антон и Виктория Макарские (Фото: Инстаграм* @makarskie)

Счастливая жена и мать двоих детей Виктория Макарская в своем блоге в очередной раз опровергла слухи о том, что ее обижает муж.



Ранее в СМИ «всплыло» старое интервью Антона Макарского, в котором он рассуждает на тему отношений с супругой. Это интервью навело фанатов на предположения о том, что Виктория — жертва домашнего насилия.

Затем в интернете начали появляться сообщения госпитализации «избитой» Макарской и разводе пары. Виктория была вынуждена отреагировать на различные лживые публикации.

«Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает: ни Антон, ни завистники, ни бандиты — никто вообще меня не бьёт, у меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, как утверждают авторы новостей, я не лежу в психушке, мы не разводимся, Антон не находится под следствием и не спился», — пояснила Макарская.

Артистка также пригласила всех на концерт в Севастополе.

*Запрещен в РФ

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