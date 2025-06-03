«Он толком и не ел»: Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о депрессии отца в последние годы его жизни

03 июня 2025, 07:18

Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о депрессии отца в последние годы его жизни

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Надежда Баталова раскрыла тяжелые подробности последних лет жизни своего отца, легендарного актера Алексея Баталова, ушедшего из жизни в 2017 году. Надежда рассказала в материале «Каравана историй», как отец боролся с депрессией, отказываясь от прогулок и врачебной помощи, пишет StarHit.





Дочь звезды фильмов «Москва слезам не верит» и «Летят журавли», призналась, что дома у отца бывали мрачные дни. На публике он старался улыбаться, но в домашнем кругу не скрывал подавленности. Родные пытались поднять ему настроения, но помогало слабо.



Алексей Баталов (Фото: кадр видео на Youtube-канале «Центральное Телевидение»)





«Человек лежит на кровати и не хочет вставать. Встал, побрился и опять лег. Он толком и не ел», — делилась Надежда, описывая, как отец почти не покидал квартиру, отклоняя ее предложения выйти на прогулку.



Надежда Баталова (Фото: кадр видео на Youtube-канале «Центральное Телевидение»)



«Я говорю: «Тогда давай я за тобой приеду ночью, сядешь ко мне в машину, и поедем куда захочешь. Где-нибудь остановимся и немножко погуляем». Он отвечал: «Это хорошая идея. Поедем, но только завтра или послезавтра». А назавтра снова откладывал поездку, и так много раз», — печально говорила Надежда.