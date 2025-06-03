«Он толком и не ел»: Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о депрессии отца в последние годы его жизни
Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о депрессии отца в последние годы его жизни
Надежда Баталова раскрыла тяжелые подробности последних лет жизни своего отца, легендарного актера Алексея Баталова, ушедшего из жизни в 2017 году. Надежда рассказала в материале «Каравана историй», как отец боролся с депрессией, отказываясь от прогулок и врачебной помощи, пишет StarHit.
Дочь звезды фильмов «Москва слезам не верит» и «Летят журавли», призналась, что дома у отца бывали мрачные дни. На публике он старался улыбаться, но в домашнем кругу не скрывал подавленности. Родные пытались поднять ему настроения, но помогало слабо.
«Человек лежит на кровати и не хочет вставать. Встал, побрился и опять лег. Он толком и не ел», — делилась Надежда, описывая, как отец почти не покидал квартиру, отклоняя ее предложения выйти на прогулку.Как многие люди в депрессии и с плохим самочувствием, он не хотел лишний раз выходить на улицу и показываться другим людям. Считал, что в таком состоянии его видеть не должны. Дочь относилась к желанию отца с пониманием и пыталась предложить альтернативы.
«Я говорю: «Тогда давай я за тобой приеду ночью, сядешь ко мне в машину, и поедем куда захочешь. Где-нибудь остановимся и немножко погуляем». Он отвечал: «Это хорошая идея. Поедем, но только завтра или послезавтра». А назавтра снова откладывал поездку, и так много раз», — печально говорила Надежда.Такие поездки «на потом» так и не состоялись. Надежда пыталась уговорить Баталова на антидепрессанты, но он сердился и отказывался от врачей. В телефонных разговорах Баталов скрывал подавленность за бодрым голосом — актерские умения помогли обманывать всех, кроме самых близких.
Надежда отметила, что, даже проводя большую часть времени дома, Алексей Владимирович вечно старался себя чем-то занять и читал, несмотря на ухудшение зрения. Дочери было грустно наблюдать за слабеющим отцом, но это нисколько не ослабляло ее любовь.