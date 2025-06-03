Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Белоусовой прямо в колонии
Михаил Ефремов закрутил тюремный роман с актрисой Дарьей Белоусовой прямо в колонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что Белоусова специально приезжала, чтобы пожить вместе с актером прямо в исправительной колонии. По данным SHOT, 41-летняя Дарья и 61-летний Михаил трое суток провели в спецблоке ИК. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения Ефремова.
Трехдневное свидание проводилось секретно, однако все стало известно, когда под конец встречи артисты начали общаться с соседями из других комнат, а одному из них даже оставили «парный автограф».
О романтических отношениях Ефремова и Белоусовой ходили слухи несколько лет назад, когда его увозили на допрос из квартиры в Казарменном переулке, где он снимал жилье. По словам хозяйки квартиры, актеры регулярно пили и курили, а ущерб от их сожительства составил 356 тыс рублей.
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