03 июня 2025, 08:44

SHOT: Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Белоусовой прямо в колонии

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Михаил Ефремов закрутил тюремный роман с актрисой Дарьей Белоусовой прямо в колонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.