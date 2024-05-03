Свыше 100 тысяч человек посетили парки первого мая в рамках открытия теплого сезона

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Свыше 100 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» в парках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В день открытия парков Московской области к летнему сезону для посетителей подготовили театрализованные программы с выступлениями чтецов, певцов, танцоров, а также художников и артистов балета.
Стоит отметить, что желающие могли принять участие с подготовленных экскурсиях по парках и открыть для себя их с новых сторон.
Читайте также:
В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»
В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
Юных художников пригласили к участию в конкурсе «Портрет моей семьи»
«В рамках программы состоялись шоу мыльных пузырей и тематические мастер-классы. При этом гости приняли участие в танцевальном флешмобе с ростовыми куклами. Для любителей активного отдыха провели занятия по зумбе», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что желающие могли принять участие с подготовленных экскурсиях по парках и открыть для себя их с новых сторон.
Читайте также:
В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»
В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
Юных художников пригласили к участию в конкурсе «Портрет моей семьи»
Мира Полтева