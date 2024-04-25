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Юных художников пригласили к участию в конкурсе «Портрет моей семьи»

25 апреля 2024, 20:12
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Фонд Андрея Первозванного и АО «Марка» при поддержке народного художника России Никаса Сафронова проводит конкурс детского рисунка «Портрет моей семьи», сообщили в пресс-службе фонда.
Цель конкурса популяризация традиционных семейных ценностей, формирование чувства сопричастности к семье и её традициям у детей, а также содействие развитию творческого потенциала подрастающего поколения.
«В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 16 лет. По окончании приёма заявок эксперты отберут финалистов, из числа которых затем определят 10 призёров – обладателя гран-при и девять призёров в трёх возрастных категориях. Итоги опубликуют на сайте организатора 1 июня», – рассказали организаторы.


На основе рисунка победителя АО «Марка» будет выпущен маркированный конверт, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны. Победители получат дипломы и подарки от организаторов и партнёров конкурса.

Конкурс проводится с 20 апреля по 1 июня 2024 года. С 20 апреля по 22 мая участники могут подать электронную заявок по ссылке.

К заявке необходимо прикрепить цифровую фотографию произведения. Файл с конкурсной работой нужно подписать в формате: ФИО автора, название работы, возраст автора. Пример: «Иванов Иван, Портрет моей семьи, 7 лет».

Заявку участника в возрасте менее 14 лет заполняет его законный представитель – один из родителей, усыновитель или опекун. Необходимо также подтвердить согласие на обработку персональных данных.

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#культура
В рамках кинофестиваля в Павловском Посаде проходят мульт-классы
25 апреля 2024, 16:14

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В рамках VIII Международного Кинофестиваля «17 МГНОВЕНИЙ...» имени В. Тихонова в Павловском Посаде проходят мульт-классы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 24 апреля в Павловском Посаде открылся международный кинофестиваль «17 МГНОВЕНИЙ...» имени В. Тихонова. Мероприятие для детей проводили во Дворце культуры «Павлово-Покровский».

«Ребята, под руководством профессионального мультипликатора Николая Шакина, создавали настоящий шедевр. Тема мультфильма сегодня была космос. Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим мультипликатором. Участники слепили из пластилина каждый своего героя и придумали сюжет, в котором персонажи двигались и общались», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что готовые работы детей будут показаны на большом экране на закрытии кинофестиваля 28 апреля.

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Первый духовой оркестр Подмосковья отметил 130-летие
25 апреля 2024, 12:26

Фото: Данила Кирьянов

Народный духовой оркестр, созданный в городе Высоковск 130 лет назад, отметил свой юбилей, сейчас в старейший музыкальный коллектив Московской области входит около 25 музыкантов. Об этом рассказал дирижёр оркестра Алексей Рябов, передаёт корреспондент Данила Кирьянов.
«В постоянный состав коллектива входит порядка 25 человек. Иногда к нашей концертной деятельности подключаются и бывшие участники, мои ученики, которые закончили консерваторию», — сообщил дирижёр.
Он добавил, что оркестр всегда открыт для приёма новых одарённых музыкантов, и отметил, что самому юному из участников музыкального коллектива исполнилось десять лет.

Народный оркестр традиционно выступает на всех городских праздниках и принимает участие в различных конкурсах. В частности, на счету коллектива победа на международном фестивале «Кубок Московии».

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#клин
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#музыка
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В Павловском Посаде состоялся международный кинофестиваль «17 мгновений…»
25 апреля 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде открылся 8-ой международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Васильевича Тихонова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Кинофестиваль проводится с 24 по 28 апреля в Павловском Посаде.

В рамках мероприятия гости и участники смогут посетить кинопоказы, мастер-классы, спектакли и конкурсы.

«Искусство объединяло людей в самые сложные времена и мне очень важно, что фестиваль стал настоящим культурным наследием нашей Павлово-Посадской земли. Большую благодарность выражаем губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, Министерству культуры Московской области, Анне Вячеславовне Тихоновой и всем, кто сделал все возможное, чтобы мы сегодня смогли увидеть любимых артистов театра и кино», — поделился глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Стоит отметить, что конкурс направлен на развитие молодых кинематографистов, которые создают фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра.

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#павловский посад
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В Московской области завершился кинофестиваль «День Победы»
24 апреля 2024, 17:28

Фото: Мария Шматкова

III Международный кинофестиваль «День Победы» завершился в городском округе Одинцово. Об этом сообщил корреспондент.
Всего в фестивале приняли участие 78 работ — документальных, игровых фильмов и музыкальных видеоклипов из России,а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Очень приятно, что наш кинофестиваль меняется. Стала насыщенней программа, появились новые номинации и в традиционных номинациях появилось много интересных картин. Больше всего меня поразил конкурс видеоклипов. Эту номинацию мы ввели впервые, не ожидал, что будут настолько интересные работы. В работах чувствовалась молодая энергия, которая исходила от исполнителей и она была запечатлена авторами. Было очень интересно», — поделился режиссёр и президент кинофестиваля Сергей Русаков.

Стоит отметить, что по итогам выбора жюри победителями номинаций стали полнометражный фильм «1941. Крылья над Берлином», документальный фильм «Совьетичи», фильм о событиях на Донбассе «На фронт», короткометражный игровой фильм «Фагот» и советский художественный фильм «Повесть о настоящем человеке».

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Библиотеки Каширы провели мастер-классы, выставки и квесты в рамках акции «Библионочь»
24 апреля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Библиотеки городского округа Кашира присоединились к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», в этом году она проводилась под девизом «Читаем всей семьёй», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для юных участников акции и их родителей в библиотеках округа проводились «громкие чтения», интерактивные и литературные игры, творческие мастер-классы, квесты, викторины и многое другое. Кроме того, к акции были приурочены выставки», — говорится в сообщении.
Акция подарила участникам хорошие впечатления, а также новые знания и умения.

Акция «Библионочь» проводилась в этом году в тринадцатый раз. Целью просветительской акции является популяризация чтения, а также привлечение внимания к библиотекам как к культурно-образовательным центрам.

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Театр «На валу» показал в Волоколамске премьеру спектакля «Сваты»
24 апреля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамский народный театр «На валу» представил новую постановку «Сваты» по пьесе молодого уральского драматурга Катерины Антоновой. Режиссёром выступила заслуженный работник культуры России Ольга Буракова. Премьера состоялась в ДК «Текстильщик», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В основе комедии с шутками, танцами и песнями лежит история о традиционном русском обряде сватовства невесты.
«От всей души благодарю наших талантливых актёров и режиссёра Ольгу Буракову за великолепную постановку, прекрасную игру, музыкальное сопровождение и гениальные юмористические диалоги! Буду рекомендовать друзьям посмотреть этот спектакль», – поделилась впечатлениями зрительница Кристина.
Как отметили в пресс-службе, постановка пришлась по душе зрителям, которых собрался полный зал. Вместе с артистами они смеялись и грустили, а после спектакля наградили коллектив аплодисментами.

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Подмосковный ансамбль «Терем» выступит на II Всероссийской Фольклориаде
24 апреля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской Фольклориаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
II Всероссийская детская Фольклориада будет проходить в Казани с 19 по 23 июня 2024 года.

В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск.

«Всероссийская детская Фольклориада — уникальный проект, который способствует сохранению культурной самобытности и популяризации культурного наследия народов и этнических общностей Российской Федерации,а также помогает нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и развитию детского и молодежного фольклорного движения в стране. <…> На сценических площадках, в парках и на площадях Казани пройдут костюмированные шествия, концерты, вечера дружбы, флэшмобы, хоровод «Дружба народов», мастер-классы для участников фестиваля, круглые столы и творческие встречи», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев

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В музее «Новый Иерусалим» открылся новый проект советского модернизма
24 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов» заработала в музее 19 апреля.

«Эта выставка — плод большого коллективного труда и пример того, как по-разному и, в то же время похоже можно смотреть на одно и то же явление или период в искусстве. Музей «Новый Иерусалим» рад выступить местом такого открытого диалога, мы никогда еще не проводили подобных проектов. В 2021 году в рамках партнерства нашего музея со школой Avant-Garde LAB ее студенты провели кропотливую и продуктивную работу в фондах музея «Новый Иерусалим». Результатом этой работы стала концепция выставки, которую нам непременно захотелось претворить в жизнь», — поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Стоит отметить, что выставка будет работать до 8 сентября 2024 года. Кроме этого, специально для выставки был разработан аудиогид старшеклассниками из разных городов Московской области.

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В Кашире подвели итоги третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои»
23 апреля 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городском округе Кашира продолжается литературно-художественный квест «Пушкин – наше всё. Подведены итоги его третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Конкурс посвящён 225-летию со дня рождения поэта. В третьем этапе приняли участие обучающиеся 1 и 2 классов. Победила Екатерина Морхова из школы-интерната. Она не только запечатлела главную героиню «Сказки о золотой рыбке», но и передала характер и настроение старухи у разбитого корыта», – говорится в сообщении.
Призёрами конкурса стали Платон Фетисов из школы №7; Платон Кайнов и Елизавета Круглова из Барабановской школы; а также Макар Лепёхин из школы-интерната.

Как отметили в пресс-службе, присоединиться к квестуможно на любом этапе. Остался последний – конкурс проектов «Ай, да Пушкин!»!

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