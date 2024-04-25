Юных художников пригласили к участию в конкурсе «Портрет моей семьи»

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
Фонд Андрея Первозванного и АО «Марка» при поддержке народного художника России Никаса Сафронова проводит конкурс детского рисунка «Портрет моей семьи», сообщили в пресс-службе фонда.
Цель конкурса популяризация традиционных семейных ценностей, формирование чувства сопричастности к семье и её традициям у детей, а также содействие развитию творческого потенциала подрастающего поколения.
На основе рисунка победителя АО «Марка» будет выпущен маркированный конверт, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны. Победители получат дипломы и подарки от организаторов и партнёров конкурса.
Конкурс проводится с 20 апреля по 1 июня 2024 года. С 20 апреля по 22 мая участники могут подать электронную заявок по ссылке.
К заявке необходимо прикрепить цифровую фотографию произведения. Файл с конкурсной работой нужно подписать в формате: ФИО автора, название работы, возраст автора. Пример: «Иванов Иван, Портрет моей семьи, 7 лет».
Заявку участника в возрасте менее 14 лет заполняет его законный представитель – один из родителей, усыновитель или опекун. Необходимо также подтвердить согласие на обработку персональных данных.
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«В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 16 лет. По окончании приёма заявок эксперты отберут финалистов, из числа которых затем определят 10 призёров – обладателя гран-при и девять призёров в трёх возрастных категориях. Итоги опубликуют на сайте организатора 1 июня», – рассказали организаторы.
На основе рисунка победителя АО «Марка» будет выпущен маркированный конверт, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны. Победители получат дипломы и подарки от организаторов и партнёров конкурса.
Конкурс проводится с 20 апреля по 1 июня 2024 года. С 20 апреля по 22 мая участники могут подать электронную заявок по ссылке.
К заявке необходимо прикрепить цифровую фотографию произведения. Файл с конкурсной работой нужно подписать в формате: ФИО автора, название работы, возраст автора. Пример: «Иванов Иван, Портрет моей семьи, 7 лет».
Заявку участника в возрасте менее 14 лет заполняет его законный представитель – один из родителей, усыновитель или опекун. Необходимо также подтвердить согласие на обработку персональных данных.
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Лора Луганская