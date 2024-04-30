В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»

Фото: Минкультуры
С 1 по 15 мая 2024 года в рамках культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. Этот год акции посвящен детской литературе и кинофильмам о Великой Отечественной войне.
На портале «Культурадляшкольников.РФ» и в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы рекомендации по просмотру и чтению литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне. Школьники смогут поделиться своими впечатлениями, написав отзыв на любое из произведений.
По итогам акции экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели культуры, выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале. Цель акции — воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературы и кинофильмов о Великой Отечественной войне.
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.
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По итогам акции экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели культуры, выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале. Цель акции — воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературы и кинофильмов о Великой Отечественной войне.
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.
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Артем Кузьмин