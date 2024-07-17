Выставку «Подмосковная сторона» в Химках посетило более 3 тысяч человек

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
В Химках продолжает работать летняя выставка «Подмосковная сторона». По словам руководителей, ее посетило уже более трех тысяч человек.
На выставке представлены картины 80 авторов — членов живописной секции Московского областного отделения Союза Художников России, которые обличили природные и архитектурные особенности Подмосковья, написали портреты людей, которые внесли вклад в развитие региона.
200 разных картин представлены в нескольких тематических разделах: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
По словам кураторов и наблюдателей «Подмосковной стороны» посетители очень тепло отзываются об увиденном.
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
Люди, прошедшие разные залы, говорят, что это схоже с общим путешествием по Подмосковью, что будто такое оно все — разное и замечательное.
Еженедельно со среды по пятницу в 12:00 для посетителей с детьми (от 6 до 15 лет) проводятся мастер-классы.
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
Каждую пятницу в 15:00 проводится бесплатная экскурсия по всем залам выставки.
Выставка продлится до 21 июля в музейно-выставочном комплексе «Артишок», который располагается в старейшем химкинском парке — Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого.
Основное направление развития комплекса — это временные выставки подмосковных художников, графиков, скульпторов и фотографов, передвижные выставки из московских и подмосковных музеев, выставки исторической и современной фотографии, естественно-научные выставки, литературные экспозиции. В комплексе проводится множество мастер-классов, лекций, кинопоказов, встреч с художниками.
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
Посетить комплекс можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.
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200 разных картин представлены в нескольких тематических разделах: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
«Из всех жанров живописи на выставке присутствуют главные жанры этого вида искусства — портрет, пейзаж, натюрморт, есть также абстракционизм, анимализм и бытовой жанр», — рассказали организаторы выставки корреспонденту Радио 1.
По словам кураторов и наблюдателей «Подмосковной стороны» посетители очень тепло отзываются об увиденном.
«Потрясающе! Невозможно выделить лучшие работы, всё очень талантливо, есть ощущение причастности к природе», — говорят они.
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
Люди, прошедшие разные залы, говорят, что это схоже с общим путешествием по Подмосковью, что будто такое оно все — разное и замечательное.
«Приятно путешествовать по Подмосковью среди ваших картин», — поделилась одна из гостей.
Еженедельно со среды по пятницу в 12:00 для посетителей с детьми (от 6 до 15 лет) проводятся мастер-классы.
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
«Было очень интересно и нам, и детям», — поделилась одна из гостей.
Каждую пятницу в 15:00 проводится бесплатная экскурсия по всем залам выставки.
Выставка продлится до 21 июля в музейно-выставочном комплексе «Артишок», который располагается в старейшем химкинском парке — Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого.
Основное направление развития комплекса — это временные выставки подмосковных художников, графиков, скульпторов и фотографов, передвижные выставки из московских и подмосковных музеев, выставки исторической и современной фотографии, естественно-научные выставки, литературные экспозиции. В комплексе проводится множество мастер-классов, лекций, кинопоказов, встреч с художниками.
Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»
Посетить комплекс можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.
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Анастасия Бондарева