В Коломне проведут выставку живых цветов

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Выставка «Цветы июля» откроется в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 19 июля, в экспозиции будут представлены живые растения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Главным объектом выставки станут флоксы: посетителей познакомят с разными сортами этих цветов. Кроме того, в экспозиции будут представлены и другие цветы», — отмечается в сообщении.Выставка организована при сотрудничестве с коломенским клубом цветоводов-любителей. Она продлится два дня — до 20 июля. Подробную информацию можно прочесть на сайте галереи «Дом Озерова».
Ранее сообщалось, что 27 июля в селе Молоди городского округа Чехов состоится исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях в 1572 году.
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