Девять старшеклассников из Каширы выиграли первый этап олимпиады по избирательному праву

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Девять старшеклассников из Каширы стали победителями первого этапа областной олимпиады по избирательному праву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Цель мероприятия — повышение правовой культуры молодых людей, развитие их гражданской активности и правового сознания, а также формирование политической культуры и гражданской зрелости.Посетителей парков округа Кашира приглашают на творческие и спортивные занятия
Московская областная избирательная комиссия опубликовала список победителей первого этапа областной олимпиады по избирательному праву. С 14 по 25 октября каширские ученики 10–11 классов могли оценить свои знания о выборах, их истории и правилах проведения.
В тестировании участвовали 195 учащихся старших классов из 11 образовательных учреждений округа.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, прошли в следующий этап олимпиады.
Московская областная избирательная комиссия опубликовала список победителей первого этапа областной олимпиады по избирательному праву. С 14 по 25 октября каширские ученики 10–11 классов могли оценить свои знания о выборах, их истории и правилах проведения.
В тестировании участвовали 195 учащихся старших классов из 11 образовательных учреждений округа.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, прошли в следующий этап олимпиады.
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