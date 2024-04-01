Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Севастополь собирает друзей»

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В рамках международного фестиваля русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей» в 2024 году планируется провести 26 различных мероприятий, включая очные и заочные конкурсы, принять в них участие приглашают жителей Московской области, сообщает пресс-служба фестиваля.
«В частности, в этом году в рамках фестиваля будет проводиться конкурс патриотической песни, международный фотоконкурс, онлайн-конкурс «В стране наших сказок», конкурс видеоклипов эстрадной песни, конкурс народной песни, конкурс детского рисунка и многое другое», — говорится в сообщении.Участие во всех конкурсах для исполнителей и коллективов бесплатное.
Полная информация о фестивале «Севастополь собирает друзей-2024» размещена на сайте проекта.
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