В Ступине открывается выставка деревянных расписных игрушек

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Выставка «Игрушки в гости будут к нам» откроется в Ступинском историко-краеведческом музее в четверг, 4 апреля, в экспозиции представлены деревянные игрушки, выполненные и расписанные в различных техниках, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Посетители выставки смогут увидеть коллекцию игрушек Александра Михайлова, эта коллекция собиралась в течение 30 лет. Здесь представлены богородские, городецкие, полховско-майданские, гороховецкие и ермиловские игрушки. Отдельного внимания заслуживают экспонаты, иллюстрирующие жизнь народов Крайнего Севера. Эти игрушки показывают традиции и быт эскимосов и чукчей», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 19 мая текущего года. Возрастных ограничений нет. Вход свободный.
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