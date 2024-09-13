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В клинской деревне Ванькино началось строительство храма

13 сентября 2024, 16:14
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» начали строить в деревне Ванькино городского округа Клин для постояльцев расположенного в этой деревне дома милосердия «Долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла храм назовут в честь Иконы Божьей Матери «Умиление». Перед этой иконой молился Сергий Радонежский о благополучии своих престарелых родителей. Это созвучно с тем, чем мы здесь занимаемся. У нас в доме милосердия есть молельная комната, но хотелось бы, чтобы эта история получила развитие», — сказал председатель совета благотворительного фонда «Долголетие» Владимир Кавалеров.
Храм будет построен в стиле церкви Покрова на Нерли. Для удобства немолодых прихожан здание будет оборудовано тепловым тамбуром. Предусмотрен также небольшой гардероб и церковная лавка.

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#клин
#храм
#рпц
#строительство
Провоз велосипедов в автобусах Мострансавто будет бесплатным 14 сентября
13 сентября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Провезти велосипед бесплатно можно будет в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в ближайшую субботу, 14 сентября, акция проводится в рамках поддержки Московского осеннего велофестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать в автобусах, следующих в сторону Москвы. Один человек сможет перевезти без оплаты только один велосипед и оплатить проезд за себя. Вносить велосипед можно через вторую дверь автобуса, а размещать в салоне — на накопительной площадке», — говорится в сообщении.
Московский осенний велофестиваль начнётся в полдень. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ и завершится на Крылатской улице. Окончание велофестиваля запланировано на 17:00.

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#подмосковье
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Житель Волгограда выиграл миллион рублей в лотерею
13 сентября 2024, 16:13

Фото: iStock/Chanatiptravel

Житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей в преддверии своего дня рождения. Об этом пишет Mk.ru.
По данным издания, 42-летний Дмитрий купил лотерейный билет еще в августе. Позже ему пришло сообщение о выигрыше, однако он не обратил на него особого внимания, так как думал, что речь идет о паре тысяч рублей.

«Только спустя сутки зашел в личный кабинет и понял, что я стал обладателем миллиона рублей», — рассказал россиянин.

Мужчина еще не решил, на что потратит выигрыш.

Ранее сообщалось, что в 2021 году 29-летней жительнице Сочи Александре улыбнулась удача. На сдачу ей дали лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей 58 миллионов рублей.

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#пособия
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В Коломне в День города откроют обновлённый Парк Мира
13 сентября 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Торжественное открытие Парка Мира в Коломне после реконструкции состоится 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, для гостей приготовили праздничную программу к открытию парка и Дню города.
«В парка будут работать тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и разнообразными активностями. На главной сцене состоится фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!» с участием творческий коллективы из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области. Они исполнят популярные музыкальные произведения», – говорится в сообщении.
В этот день парк Мира станет одной из площадок XII Яблочно-книжного фестиваля. Все желающие смогут принять участие в литературной игре «Кулинарные истории» и ботаническом квесте.

Днем гостей парка ждет музыкальная программа «Романтика романса», а вечером – концерт с участием солистов художественной самодеятельности городского округа Коломна. Хедлайнерами программы станут Михаил Брагин и группа «Город 312». Завершится вечер запуском самого большого городского фонтана.

На протяжении всего дня у главной сцены будет организован пункт сбора гуманитарной помощи.

Церемония открытия парка начнётся в полдень.

Как напомнили в министерстве, Парк Мира в Коломне был основан в 1948 году рабочими коломенского паровозостроительного завода имени В.В. Куйбышева. С тех пор среди местного населения он носит название «Зелёное чудо Коломны».

Несколько десятилетий парк совершенствовался и реконструировался. И сегодня он остаётся одним из важных центров культурной жизни городского округа.

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#коломна
#парк
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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В Подольске снесли полуразрушенный трёхэтажный жилой дом
13 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Трёхэтажный многоквартирный жилой дом 1935 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Плещеевской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь блочного дома составляла около 3,1 тыс. квадратных метров. По итогам обследования здание признали аварийным и к концу 2023 года оттуда переселили всех жильцов. Здание, обветшавшее и к тому же сильно пострадавшее от пожара, включили с список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
А августе текущего года дом снесли, земельный участок, на котором он был расположен, очистили от строительного мусора.

Всего в округе Подольск было выявлено 317 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. На сегодняшний день снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 234 объекта. Работа в этом направлении продолжается.

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#подольск
#снос
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#дом
#жилой дом
#аварийное жильё
#мособлархитектура
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Юрист Шаляпин подтвердил законность запрета телефонов во время уроков
13 сентября 2024, 15:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Общественный юрист Виктор Шаляпин заявил, что в законе о запрете использования учениками в российских школах мобильных телефонов во время уроков нет никаких нарушений.
При этом, подчеркнул специалист, при соблюдении закона важно не перегнуть палку на местах.

«Прежде чем наделить инициативу законной силой, проект тщательно изучается не одним десятком светлых голов. Ничего страшного в законе нет. Закон однозначно будет работать. Однако тут важно чувствовать меру и не перегнуть палку. Пользоваться телефонами запрещено на уроках, а вот забирать телефон на весь учебный день — нельзя», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Шаляпин.

А доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что облачные сервисы не могут гарантировать абсолютную конфиденциальность пользователю. Поэтому специалист рекомендовал внимательно изучать условия работы с ними.

«Нарушение защиты данных может произойти как в процессе передачи данных в облако, так и из-за уязвимостей в инфраструктуре провайдера, благодаря чему злоумышленники могут получить доступ к частным файлам. После самостоятельного удаления файлов их копии могут сохраняться на серверах провайдера неопределённое время», — прояснил в беседе с RT Виноградов.

Ранее россиян предупреждали, что злоумышленники используют новую схема мошенничества, действуя от имени сотрудников Государственного архива.

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#закон
#госуслуги
#запрет
#нарушение
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Губернатор Воробьёв вручил награды лучшим сотрудникам МФЦ Подмосковья
13 сентября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Форум, посвящённый 15-летию МФЦ Московской области, открылся в пятницу, 13 сентября, в Красногорске, присутствующих поприветствовал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В Московской области в МФЦ каждый месяц приходит миллион человек. И важно, чтобы житель мог решить свои проблемы, вопросы и ушел оттуда с хорошим настроением. Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание, заботу и старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг», — сказал Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что первый МФЦ в Московской области открылся в 2009 году на территории городского округа Балашиха, и отметил, что что с тех пор функционал этих центров значительно изменился.

«Тогда (в 2009 году — прим. ред.) МФЦ был больше офисом приема документов. Сейчас всё изменилось. Мы стараемся сделать так, чтобы в МФЦ приживались самые современные методики. И очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, также будут и дальше трансформироваться», — подчеркнул глава региона.
В ходе форума Андрей Воробьёв вручил лучшим сотрудникам МФЦ знаки отличия. В частности, почётную грамоту губернатора Московской области получила директор МФЦ Орехово-Зуевского округа. Елена Журина, благодарность губернатора была объявлена Светлане Плавецкой из МФЦ Балашихи, Ирине Чининой из МФЦ Реутова, Дмитрию Симонову из МФЦ Богородского округа, Елене Усановой из МФЦ Солнечногорска и Борису Фадюшину, работающему в Центре развития цифровых технологий.

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#мфц
#красногорск
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Китай анонсировал первое с 1978 года повышение пенсионного возраста
13 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock/Fotonen

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сообщил о намерении с 1 января 2025 года начать постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом пишет Xinhua.
Отметим, что в Китае один из самых низких в мире уровней пенсионного возраста. Последний раз его поднимали в 1978 году. Власти страны отмечают стремительное старение населения и нехватку рабочих рук.

В настоящее время китаянки, работающие в офисах, выходят на пенсию в 55 лет. При этом работницы фабрик – в 50 лет. Мужчины в стране выходят на пенсию в 60 лет. За ближайшие 15 лет эта планка постепенно дорастёт до показателей в 58, 55 и 63 года соответственно.

Начиная с 2030 года минимальных срок уплаты взносов в пенсионный фонд, который необходим для получения пенсионных выплат, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет и ежегодно будет расти на шесть месяцев.

Власти Китая объяснили, что в стране средняя продолжительность жизни населения достигла рекордного значения в 78,6 года, а к 2050 году она, по прогнозам, превысит 80 лет. При этом численность работающего населения уменьшается.

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#китай
#пенсионеры
#экономика
#пенсионный население
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Die Welt: большинство проституток в борделях Берлина – украинки
13 сентября 2024, 15:10

Фото: iStock/M-Production

Половина проституток в борделях Берлина – это беженки из Украины. Об этом сообщает местная газета Die Welt, ссылаясь на статистику соцработника организации, занимающейся социальным обеспечением в Берлине.
Она рассказала, что раньше в этой среде было очень мало украинок. Однако всё же, большинство занимающихся проституцией девушек, являются выходцами из стран Восточной Европы. Как правило, это Венгрия, Румыния и Болгария.

По словам соцработника, примерно 50% всех берлинских проституток – это украинки, прибывшие в Германию после начала конфликта с Россией.

Также она подчеркнул, что многие беженки из Украины по прибытию в Германию не знают о своих правах в этой стране. Им внушили страх перед центром занятости, поэтому они бояться обращаться за трудоустройством.

Кроме того, многие не могут найти жильё, поэтому предпочитают подрабатывать в борделе, чтобы не жить в приюте.

Нередки и случаи, что женщины вступали в связь с местными мужчинами, которые обещали им за это предоставить бесплатное жильё, а после устраивали работать проститутками.

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#германия
#украина
#проституция
#женщины
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Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
13 сентября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Сертификаты на приобретение жилья вручили трём детям-сиротам в Наро-Фоминском округе, документы ребята получили из рук первого заместителя Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григория Кучерова и замглавы Наро-Фоминского округа Михаила Янковского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приобрести жильё с помощью сертификатов смогут первокурсница Павлово-Посадского техникума Ольга Слободенюк, второкурсник Можайского техникума Данила Розенко и третьекурсник колледжа имени маршала В.И. Чуйкова Максим Цуканов», — отметил глава округа Роман Шамнэ.
Он поздравил ребят и напомнил, что сертификаты вручаются в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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#наро-фоминск
#дети-сироты
#сертификат
#жильё
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