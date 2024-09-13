В клинской деревне Ванькино началось строительство храма

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» начали строить в деревне Ванькино городского округа Клин для постояльцев расположенного в этой деревне дома милосердия «Долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла храм назовут в честь Иконы Божьей Матери «Умиление». Перед этой иконой молился Сергий Радонежский о благополучии своих престарелых родителей. Это созвучно с тем, чем мы здесь занимаемся. У нас в доме милосердия есть молельная комната, но хотелось бы, чтобы эта история получила развитие», — сказал председатель совета благотворительного фонда «Долголетие» Владимир Кавалеров.Храм будет построен в стиле церкви Покрова на Нерли. Для удобства немолодых прихожан здание будет оборудовано тепловым тамбуром. Предусмотрен также небольшой гардероб и церковная лавка.
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