В Клину выявили неиспользуемые земли сельхозназначения

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
В Клину проверили земельный участок в 2,5 тыс. га, принадлежащий крупному российскому холдингу. Работы провели специалисты Управления муниципального контроля и перспективного развития администрации городского округа, сообщили в её пресс-службе.
«При осмотре участка установили, что он не используется. Такие выводы можно сделать по наличию сорняков высотой от 40 см до 1,5 м. Мы видим наличие борщевика Сосновского. Очевидно, его никто не обрабатывал, потому что он отцвел и сбросил семена. Это наносит большой вред экологии, так как лишь один вредоносный сорняк сбрасывает порядка 40 тыс. семян», – пояснил замначальника управления Вадим Солодовников.По его словам, далее будут устанавливать обладателей участка. Им вынесут предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства.
Как отметили в администрации, многие собственники считают, что подобные предостережения не имеют юридической силы. Между тем официальный документ из органов местного самоуправления – это основание для запуска процедуры изъятия земельного участка.
Всего в городском округе Клин зарегистрировано около 17 тыс. земельных участков сельхозназначения. Из них обследовано более 9 тыс. На 7 тысячах выявлены нарушения.
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Лора Луганская