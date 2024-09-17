На дачном участке под Клином обнаружили нелегальный пункт приёма металлолома

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Круглосуточный пункт приёма металла обнаружила на участке в одном из СНТ городского округа Клин межведомственная комиссия, проверяющая соответствие использования земли его целевому назначению, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«При обследовании земельного участка с видом разрешенного использования «для садоводства» мы увидели захламлённую металлом территорию, сарай и вывеску над ним «Прием лома 24 часа». Это является нарушением, и за это предусмотрена административная ответственность», — рассказала ведущий инспектор отдела муниципального контроля Управления мунконтроля и перспективного развития администрации округа Клин Елизавета Романова.Теперь владельцу участка направят предписание устранить нарушение правил землепользования.
Отмечается, что с начала года в округе Клин обследовали 22 участка земли и выявили восемь нарушений законодательства. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 8 млн рублей.
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