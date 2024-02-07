В Подмосковье пройдут сказочные фестивали на выходных

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Зимние сказочные фестивали пройдут в парках Подмосковья в ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
10 и 11 февраля фестивали будут посвящены легендам и сказкам.
Стоит отметить, что в рамках фестивалей детей и взрослых ждут фотосессии, лекции о славянских обычаях, богах и ритуалах, мастер-классы «Козули» и «Мотанка», эстафеты, квесты, ярмарки, активности по тематических зонам сказок, а также будут работать фудкорты , где все желающие смогут попробовать чай из настоящего самовара.
Полное расписание и место проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма московской области.
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«10 февраля в Дубне пройдет фестиваль креативных санок «Салазки из сказки». А 11 февраля состоятся этнокультурный праздник «Велесов день» в экопарке «Авангард» в Электростали и фестиваль «Русская сказка» в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино», — поделились в министерстве.
Полное расписание и место проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма московской области.
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Мира Полтева