«Странно, что дожил»: Михаил Муромов впервые рассказал о смерти 33-летнего сына
75-летний певец Михаил Муромов впервые рассказал о внезапной смерти своего 33-летнего сына. В передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» артист признался, что мало общался с погибшим.
Муромов воспитывает четверых сыновей от разных женщин. Он не скрывает, что в молодости вёл разгульный образ жизни и помогал внебрачным детям только деньгами, почти не появляясь в их жизни.
Шесть лет назад умер сын композитора Михаил. Только сейчас артист решился заговорить об этой потере. Погибший парень оказался ему ближе, чем другие.
«Вообще даже странно, что он дожил до этих лет. Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года. Он ведь был чрезвычайно талантлив. Миша саксофон освоил всего за неделю. Но в основном он занимался болтологией, очень много болтал», — рассказал музыкант.Муромов поддерживал с сыном отношения: Михаил навещал отца, а тот ему помогал. Певец назвал смерть случайной и заметил, что её невозможно предугадать. Михаил родился со слабым сердцем, но регулярно занимался спортом. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.